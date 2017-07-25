CNN узнал о намерениях Тиллерсона уйти в отставку

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон может досрочно уйти в отставку. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их словам, Тиллерсон посчитал последние публичные высказывания президента США Дональда Трампа в адрес генерального прокурора страны Джеффа Сешнса непрофессиональным, передает Gazeta.ru.

Как отмечает телеканал, глава Госдепа уже неоднократно имел разногласия с Трампом, а также активно их высказывал.

Ранее Дональд Трамп заявил, что сожалеет о назначении Джеффа Сешнса генпрокурором США. При этом в СМИ появилась информация о том, что Трамп задумался о назначении экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани на пост генпрокурора вместо Джеффа Сешнса.