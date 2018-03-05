ЦИК России нашел золото коммуниста Павла Грудинина в Швейцарии. Что ему грозит?

Центральная избирательная комиссия России сообщила, что получила данные о незакрытых зарубежных счетах кандидата в президенты от коммунистической партии Павла Грудинина. Вскоре ЦИК решит, обращаться ли в Верховный суд с просьбой об отмене регистрации политика.

Новые сведения о счетах кандидата Грудинина в понедельник, 5 марта, сообщил член комиссии Александр Кинев. По его словам, федеральная налоговая служба России попросила сведения у швейцарского налогового органа.

В ответ налоговики сообщили, что на момент выдвижения у Павла Грудинина было 13 счетов в швейцарском банке, процитировал ответ Кинев. Название банка он не уточнил.

До выдвижения кандидатом в президенты в декабре 2017 года Грудинин занимался бизнесом: с середины 1990-х он возглавляет подмосковное предприятие "Совхоз имени Ленина".

Что Грудинин сообщал о своих счетах?

По закону кандидаты в президенты направляют в ЦИК уведомление обо всех открытых у них банковских счетах. В декларации, которую Грудинин подавал в комиссию 29 декабря, сведений о зарубежных счетах не было.

В начале января Грудинин подписал отдельное уведомление, в котором сообщал, что не хранит деньги и ценности за пределами России и не пользуется иностранными финансовыми инструментами.

Затем он направил уточнение, из которого следовало, что у него было около 14 млн рублей на счетах и ценные бумаги в Liechtensteinische Landesbank на 24 млн рублей, но эти счета были закрыты.

Что нового узнали ЦИК и налоговики?

Позже федеральная налоговая служба сообщила, что располагает информацией о наличии у него еще двух счетов в иностранном банке, но уточнила, что эти сведения были актуальны на 1 декабря прошлого года.

Грудинин уверял, что закрыл все иностранные счета сразу после того, как принял решение баллотироваться в президенты. В интервью Би-би-си он объяснял, что из-за праздников швейцарские службы просто не успели вовремя выдать справку о закрытии этих счетов.

"Мы запрашивали документы под Новый год, 28 декабря, в это время уже были праздники. Вышедший в это время на работу сотрудник банка не знал, какие данные нужно предоставить, и напечатал просто все, что у них было. А сейчас они написали, что как было изначально три счета открыто, так оно и было", — говорил политик.

ЦИК утверждает, что получил новые данные от швейцарских налоговых органов: согласно данным, которые приводит член ЦИК, по состоянию на 31 декабря у Грудинина было 13 счетов в швейцарском банке (о двух из них ранее сообщила ФНС, об 11-ти стало известно впервые).

На 11 швейцарских счетах находились активы на сумму 55 млн рублей, сообщил РИА Новости член Центризбиркома Николай Левичев.

"Из того ответа, который мы получили от наших коллег из Швейцарии, следует, что на разных счетах разные финансовые инструменты присутствовали. В том числе один счет был открыт в виде драгоценных металлов — золота", — уточнил его коллега Кинев (цитата по Интерфаксу). Всего у Грудинина нашли золото в количестве 5,5 кг на сумму около 230 тысяч евро, уточнил он.

"Пока могу сказать только то, что информация не соответствует действительности", — сказал изданию "Ведомости" руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко. Сам Грудинин на звонки Би-би-си не ответил.

Законно ли это?

Зависит от того, когда Грудинин закрыл свои счета. По закону кандидат в президенты России не может держать счетов в иностранных банках или пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Если такой факт обнаружится, он может служить основанием для снятия с выборов.

Но если кандидат имел зарубежные счета, но закрыл их до момента регистрации на выборах, закон он не нарушает. Поэтому главный вопрос в данном случае, когда именно Грудинин закрыл швейцарские счета.

Грудинин был зарегистрирован кандидатом 12 января 2018 года. Были ли у него открыты какие-либо счета к этому времени, до сих пор не известно. ЦИК располагает данными по состоянию на 31 декабря, а сам Грудинин утверждает, что отправил заявление о закрытии счетов в конце декабря.

Однако в поданном 29 декабря пакете документов сведений о счетах также не было, и когда ЦИК обнаружил предыдущие два счета, он вынес постановление, по которому информация об этом должна быть размещена на информационных стендах на избирательных участках рядом с фамилией кандидата.

Снимут ли теперь Грудинина с выборов?

ЦИК не может самостоятельно отменить регистрацию кандидата, этот вопрос решает Верховный суд не позднее чем за пять дней до дня голосования, которое состоится 18 марта. Для того, чтобы Верховный суд начал рассматривать вопрос, заявление должен подать какой-либо из кандидатов или сама комиссия.

Будет ли ЦИК обращаться в Верховный суд, пока не решено. По словам Кинева, вероятнее всего, комиссия обойдется предупреждением: она решит обратиться к нижестоящим комиссиям с просьбой внести изменения в информационные плакаты, которые будут размещены на участках, и дополнить их сведениями о выявленных счетах.

Вопрос о счетах кандидата от КПРФ будет обсуждаться на заседании ЦИК в среду, 7 марта, рассказал Кинев.

Насколько популярен Грудинин?

По данным опроса ФОМ от 25 февраля, за Грудинина готовы проголосовать 6,2% россиян, он на третьем месте по популярности после Путина и Жириновского (опрос 25 февраля 2018 года; 73 субъекта РФ, 207 населенных пунктов, 3 тысячи респондентов).

По данным ВЦИОМ, Грудинин на втором месте по популярности: за него готовы проголосовать 7,8% россиян (телефонный опрос 19-16 февраля 2018 года, 3 тысячи респондентов).

Всего на пост президент России претендуют восемь человек.