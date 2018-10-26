"Чувствую себя белоэмигранткой!" Мария Максакова о балтийских корнях, российском бреде и украинском выборе

Мария солировала в Большом театре и Мариинском. Родила двух детей от бизнесмена Владимира Тюрина, которого называют главой одной из организованных преступных групп России. Максакова утверждает, что знать не знала об этом. Была депутатом Госдумы от "Единой России". В российском парламенте встретила большую любовь — будущего мужа Дениса Вороненкова, депутата компартии, с которым у них родился общий сын Иван. Два года назад вместе с ним переехала жить в Киев. Ранее в России на Вороненкова было заведено уголовное дело по рейдерскому захвату здания. Сам экс-депутат объяснял свое бегство преследованием со стороны ФСБ.

23 марта 2017 года Вороненков был расстрелян в центре Киева. Организатором убийства украинское следствие назвало отца старших детей Марии — Владимира Тюрина. Недавно певица получила повод для сомнений в виновности Тюрина: в ее отсутствие в киевскую квартиру ворвались неизвестные люди, которые хотели выставить на улицу сына с няней.

По словам певицы, к взлому квартиры были причастны люди Дениса Панаитова, друга Дениса Вороненкова, который в свое время предложил обменять московскую квартиру Вороненкова и Максаковой на свою в центре Киева. Панаитов вступил во владение квартирой в Москве за сутки до гибели Вороненкова, при этом не оформив права Максаковой на киевскую квартиру и не выплатив ей разницу в цене. Все это дало ей повод подозревать, что в убийстве мужа виноват вовсе не ее бывший гражданский супруг…

На фоне этих страстей Мария Максакова продолжает успешно концертировать. В том числе 3 декабря на сцене Латвийской национального оперы начнет свой гастрольный тур "Балтийский путь", в рамках которого состоятся концерты в столицах Латвии, Литвы, Эстонии и Финляндии, отмечающих 100-летие независимости.