25.06.2018, 18:50

Что значит для Турции победа Эрдогана? Объясняем в 100 и 500 словах

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bbcrussian.com
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Türgi presidendi kohtumine Eiki Nestoriga
Foto: Eero Vabamägi

На выборах в Турции в это воскресенье победил действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Согласно данным избиркома, он набрал 53% голосов, что означает его победу без необходимости проведения второго тура. Его основной соперник Мухаррем Индже признал результаты выборов.

Параллельно с президентскими в стране прошли и парламентские выборы. По данным подсчета 96% голосов, "Партия справедливости и развития", которую возглавляет Эрдоган, набирает 42% голосов, сообщают государственные СМИ.

Эти выборы должны определить политическое будущее Турции и президента Эрдогана, который находится у власти в стране уже 15 лет и ни разу не потерпел поражения на выборах. Страна при этом сейчас переживает экономические проблемы, а Эрдоган сталкивается с существенной конкуренцией со стороны оппозиции.

Сразу после выборов Эрдоган обещал как можно скорее воплотить в жизнь свои обещания и бороться с теми, кого он называет террористами.

Би-би-си в 100 и 500 словах объясняет, что означает для Турции очередная победа Эрдогана и чем эти выборы отличаются от остальных.

История в 100 словах

Эрдоган во второй раз принимал участие в президентских выборах, а до этого он долгое время занимал премьерское кресло. Но эти выборы принципиально отличаются от первых, которые прошли в 2014 году.

В 2017 году в Турции состоялся референдум, по результатам которого полномочия президента были серьезно расширены. Если раньше должность президента Турции была, скорее, церемониальной, то теперь президент превратился в главу исполнительной власти с обширными полномочиями. Эти изменения вступают в силу после президентских выборов.

Если бы Эрдоган набрал менее 50% голосов, то потребовался бы второй тур выборов, который мог бы обернуться для него поражением.

История в 500 словах

Реджеп Таийп Эрдоган при поддержке исламистской "Партии справедливости и развития" изменил Турцию больше, чем кто-либо еще в современной истории страны.

В 2016 году в Турции состоялась неудачная попытка переворота, в результате которой Эрдоган сконцентрировал в своих руках значительный объем власти и полномочий. Турция с тех пор находится в режиме чрезвычайного положения. В результате попытки переворота 107 тысяч государственных работников и военнослужащих потеряли свои рабочие места, а с июля 2016 года еще более 50 тысяч человек были заключены под стражу.

ТОП

Эрдоган впервые стал президентом в 2014 году, а до этого отработал более 11 лет премьер-министром страны. Роль президента в 2014 году была, скорее, церемониальной, а у него не было больших полномочий.

В апреле 2017 года в Турции прошел референдум, на котором 51% избирателей проголосовали за новую конституцию, которая давала президенту больше полномочий.

В результате у президента появилось право назначать членов правительства - например, министров и вице-президентов, а также вмешиваться в работу законодательных властей и вводить чрезвычайное положение. Кроме того, после выборов будет фактически упразднена роль премьер-министра.

Новую систему критикуют за то, что она дает слишком много полномочий президенту, а также ей не хватает системы сдержек и противовесов, которые есть в других президентских республиках - например, во Франции или США.

В воскресных президентских выборах участвовали шесть кандидатов. Для победы в первом туре Эрдогану надо было набрать более 50% голосов, что ему, по предварительным результатам, удалось. Если бы этого не произошло, 8 июля прошел бы второй тур.

Выборы проходили на фоне экономических трудностей, и эта победа для Эрдогана оказалась самой сложной за последние годы. Инфляция в Турции превышает 10%, а из-за девальвации лиры пострадали доходы многих жителей страны и их сбережения.

Добавляет напряженности и религиозный фактор. Турция остается официально светским государством, но происламская партия Эрдогана допустила появление в общественной жизни многих религиозных проявлений - например, женщинам-госслужащим разрешили носить мусульманские платки.

Основной соперник действующего президента Мухарре Индже, набравший, по официальным данным, 31%, выступает поборником светского государства и жестко критикует политику Эрдогана. В случае проведения второго тура выборов он стал бы для президента Турции настоящей угрозой. Опросы общественного мнения показывали, что разрыв между соперниками небольшой.

Угрозу представляли парламентские выборы. Если бы "Партия справедливости и развития" не сохранила большинство в парламенте страны, то Эрдоган столкнулся с существенной оппозицией там.

Если "Демократическая партия народов", которая представляет курдское меньшинство и жестко настроена против Эрдогана, преодолеет 10%-ый порог, то она сможет заручиться местами в парламенте. В этом случае партии Эрдогана будет сложно достичь большинства в парламенте. По данным Анатолийского информационного агентства, эта партия получила 67 мест.

Победа Эрдогана и его партии на выборах поможет ему консолидировать его политическую силу и дальше идти выбранным им путем.

Другие результаты, например, проигрыш и Эрдогана, и его партии привели бы к изменению политических сил в стране, а победа Эрдогана на выборах и поражение его партии - к длительному периоду нестабильности. Этот исход был нежелательным, например, для инвесторов. После победы Эрдогана турецкие рынки показали бурный рост.

Индже на пресс-конференции в понедельник предостерег, что страна перешла к опасному режиму правления одного человека.

Эрдоган фактически стал самым популярным лидером Турции на современном этапе, пишет Рейтер. Он останется у власти в стране как минимум до 2023 года.

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