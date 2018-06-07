Что стало с теми, кто звонил Путину на "прямую линию" год назад?

Вопрос с больницами и зарплатами не решен, но машина для президента построена, а родившийся во время эфира мальчик начал ходить. Русская служба Би-би-си рассказывает, поменяла ли прошлогодняя "прямая линия" что-то в жизни тех, кто звонил Путину.

После "прямой линии" в 2017 году в Кремле даже появился специальный символ: "зеленая папка" с жалобами граждан, которую Путин передавал главам регионов с наказом последить за исполнением поручений.

В этот раз Путину не будут задавать вопросы гости в студии, рассказывали источники Би-би-си. Но, как писал РБК, в этом году Путин прямо во время эфира сможет пообщаться с губернаторами и членами правительства в режиме конференц-связи. Всем главам регионов рекомендовали 7 июня быть на рабочих местах.

Удалось ли "зеленым папкам" решить проблемы людей и что случилось с теми, кто жаловался Путину год назад?

Дарья Старикова из Апатитов умерла, проблема с больницами не решилась

Самым эмоциональным моментом прошлогодней "прямой линии" стал вопрос от больной раком жительницы города Апатиты Мурманской области Дарьи Стариковой, которой врачи сначала поставили неправильный диагноз. Стоя на фоне недостроенного стационара, девушка пожаловалась Путину, что из-за объединения больниц Кировска и Апатитов в ее родном городе закрылась часть отделений.

Девушку перевезли на лечение в Москву, врачи сообщали об улучшении ее состояния, но в конце мая Старикова скончалась. В Мурманской области еще летом 2017 года возбудили дело о "халатности", его расследование пока не завершено.

Хирургический корпус, на фоне которого выступала Старикова, так и не достроили. Глава Апатитско-Кировской больницы после "прямой линии" подал заявление об увольнении, но в итоге отозвал его. Многие врачи этой больницы в разговоре с корреспондентами Би-би-си говорили, что считают решение об объединении медучреждений двух городов правильным.

Полигон в Балашихе закрыли, но жители Подмосковья по-прежнему жалуются на мусор

Жители микрорайона Кучино в подмосковной Балашихе пожаловались Путину на гигантский мусорный полигон. Президента тема заинтересовала, он возвращался к ней несколько раз за программу.

На следующий же день на свалку поехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, который после пообещал, что ее закроют в 2019 году. Его слова Путину на совещании пересказал уже бывший министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, что вызвало гнев президента: "Послушайте, и чтоб Воробьев меня услышал — в течение месяца закрыть эту свалку".

Месяц чиновникам не понадобился — полигон закрыли на следующий день. Однако "мусорной" темы в повестке за год стало только больше — в Подмосковье всю весну продолжались массовые митинги против свалок. Некоторые сходки жестко разгонялись ОМОНом. В правительстве за это время сменился курирующий тему экологии вице-премьер — на смену Александру Хлопонину пришел Александр Гордеев. А главой минприроды вместо Донского стал Дмитрий Кобылкин.

Показные посадки продолжились

Нефтеюганский десятиклассник Данила Прилепа в 2017 году пожаловался Путину на то, что показные посадки чиновников по обвинению в коррупции не дают результатов — тогда "линия" проходила на фоне антикоррупционных протестов сторонников Алексея Навального, в которых принимали участие и подростки. Также Прилепа рассказал, что в ХМАО семьи полицейских годами стоят в очереди за субсидиями на покупку жилья.

За год семья Прилепы субсидий так и не получила — по словам школьника, его отец, ушедший на пенсию сотрудник МВД, до сих пор стоит в очереди. Правда, за "самый интересный вопрос" на "прямой линии" Данила получил от компании Caviar золотой iPhone 7 с портретом Путина, которым пользуется до сих пор.

Показательные посадки тоже продолжились — в декабре прошлого года экс-министра Алексея Улюкаева приговорили к 8-летнему сроку, столько же получил экс-глава Кировской области Никита Белых. В феврале на 13 лет осудили бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина, а в апреле к такому же сроку приговорили бывшего высокопоставленного сотрудника СКР Михаила Максименко.

Серебренников под арестом, "Матильда" вышла



Ровно год назад, когда Путин общался со зрителями, депутат Наталья Поклонская вела кампанию против фильма Алексея Учителя "Матильда", в котором она усмотрела признаки оскорбления памяти императора Николая II. А за несколько недель до этого прошли обыски у режиссера Кирилла Серебренникова и в возглавляемом им "Гоголь-центре".

Актер Сергей Безруков на "прямой линии" отметил, что вокруг фильма "Матильда" Алексея Учителя "что‑то чудовищное происходит", а обыски в "Гоголь-центре" дали повод говорить "о нападках на свободу слова, свободу самовыражения художника, свободу творчества". "Кому это нужно? Понятно, что не Вам. Но кто-то, видать, пытается создать некий негативный фон для власти среди деятелей культуры", — сказал Путину Безруков.

Президент тогда ответил, что "у нас страна большая, сложная, много людей с разными взглядами". Он добавил, что в спор с депутатом Госдумы Поклонской вступать не хотел бы, поскольку она тоже имеет право на свою точку зрения. "Никто не пытается запретить", — подчеркнул президент. О Серебренникове он говорить не стал вовсе.

Фильм "Матильда" в итоге вышел в прокат. Серебренников спустя два месяца после "прямой линии" оказался под домашним арестом по делу о хищении 133 млн рублей, выделенных из госбюджета на его проект "Платформа". Он не признает вину и считает дело абсурдным.

Губернаторов продолжают менять



Объясняя масштабную ротацию губернаторов, Путин в 2017 году отмечал, что в каких-то регионах руководителей поменяли, потому что "люди уже хотят перемен".

Отставки продолжились — с прошлой "прямой линии" Кремль назначил 16 новых глав регионов. В числе уволенных — губернаторы-"тяжеловесы": Валерий Шанцев, руководивший Нижегородской областью 12 лет, и Аман Тулеев, возглавлявший Кемеровскую область с 1997 года. Последний подал в отставку сам после пожара в торговом центре "Зимняя вишня".

Покинул пост и глава Самарской области Николай Меркушкин. Его критиковали за скандальные высказывания — например, он призывал "молиться о пенсиях", так как "резервы страны кончаются", и говорил перед выборами в регионе, что если не получит 97% поддержки, то люди будут сами виноваты в том, что для них ничего не делается. Досталось Меркушкину и на "прямой линии". "Здесь, вы знаете, странный вопрос: губернатор Меркушкин лишает федеральных ветеранов каких-то пособий. Я даже не понимаю, о чём речь, — сказал Путин. — Как это любой губернатор, не только Николай Иванович Меркушкин, но и другие, могут прекратить выплаты федеральным льготникам? Это мне непонятно. Я обязательно проверю".

Машину для президента сделали и показали на инаугурации



"Когда президент России будет ездить на отечественном автомобиле?" — этот вопрос Путин в 2017 году выбрал сам, кто его прислал — неизвестно. "Надеюсь, что скоро", — ответил глава государства, назвав вопрос "не очень важным, но, тем не менее, не праздным". "Такая страна, конечно, как Россия, должна производить линейку автомобилей, которыми пользуются и первые лица", — отметил Путин. Президент говорил, что появятся машины "не только для первых лиц", а кроме лимузина создадут внедорожник, микроавтобус и хэтчбек.

Спустя почти год, 7 мая Путин приехал на инаугурацию на новом автомобиле проекта "Кортеж". Машину под названием "Сенат-лимузин", а также седан "Сенат" и микроавтобус "Арсенал" с 2012 года создавал Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт. Проект обошелся в 12 млрд рублей, а президентский автомобиль получился похожим на британский Rolls Royce Phantom VIII. Коммерческие заказы на "Сенат" и "Арсенал" еще не принимают, но кортеж Путина уже обновили целиком.

Ветхие дома: кого-то переселили, но аварийное жилье никуда не делось



За время прошлой "прямой линии" сразу несколько человек пожаловались президенту на ветхое жилье. Семья из Нягани (ХМАО) обращалась к Путину из 40-летнего вагончика, где нет горячей воды, жительница Ижевска говорила с президентом из деревянного барака.

Традиционно после вопросов начались проверки СКР. В ижевский барак Путин даже приехал лично, а задававшей вопрос женщине подарил путевку в Сочи. В декабре 2017 года она получила ключи от новой квартиры. Однако, как следует из данных на сайте Фонда содействия реформе ЖКХ, расселение аварийных домов в Ижевске отстает от графика больше чем на несколько месяцев и до его конца еще далеко.

Такая же ситуация и в Нягани. Кварталы с вагон-городками никуда не исчезли, хотя Путин после "прямой линии" поручил найти средства на их расселение. Но семья женщины, которая пожаловалась президенту, новое жилье не получила. Мэр города объяснял, что ее дом пока не попадает под программу, которая гарантирует расселение.

Пострадавшие от наводнений так и не получили компенсаций

Жительница села Краснокумское Ставропольского края Валентина Саковская в 2017 году пожаловалась Путину, что не получила выделенные федеральным центром денежные компенсации после майского наводнения. Президент тогда сказал, что это "очень странно" и задал вопрос своему двойному тезке, губернатору Ставропольского края. "Владимир Владимирович, где деньги? Хотел бы попросить генеральную прокуратуру проверить, как идёт эта работа", — сказал Путин. Во время "прямой линии" появились сообщения, что глава региона подал в отставку. Затем его пресс-служба опровергла эти заявления, а губернатор заявил, что местные власти перевели компенсацию на счет Саковской. При этом Владимиров сказал, что средства из федерального бюджета в регион еще не пришли.

В начале июня 2018 года Саковская рассказала РИА Новости, что некоторые ее односельчане еще ждут компенсаций и только начинают получать федеральные выплаты. Владимиров пост губернатора пока не потерял.

РПЦ так и не получила Исаакиевский собор

Работники Балтийского завода поинтересовались, что думает Путин о судьбе Исаакиевского собора — в январе власти Санкт-Петербурга решили передать его Русской православной церкви. Это вызвало резко негативную реакцию части горожан, в Петербурге прошли оппозиционные митинги.

Путин назвал Россию светским государством, но отметил, что наличие в соборе Маятника Фуко, подтверждающего вращение Земли, "в известной степени такое тонкое издевательство над религиозными чувствами людей".

Проблему Исаакия президент предложил деполитизировать и "забыть, что она существует как таковая". "Не нужно ничего здесь накручивать и не нужно спекулировать на этой теме, не нужно людей возбуждать и использовать это как инструмент какой‑то мелкой внутриполитической возни", — сказал Путин. Собор РПЦ в собственность так и не получила. Как писала Русская служба Би-би-си, ни в церкви, ни в администрации президента этот вопрос больше не поднимают.

Зарплату подняли, низкая оплата оказалась законной

Учитель из Иркутской области Алена Остальцова пожаловалась Владимиру Путину на зарплату в 16 тысяч рублей. Президент, казалось, удивился: "Ясно, что молодой специалист должен получать чуть меньше, чем опытные педагоги. Но неясно, почему в 2-3 раза меньше, и для меня тоже непонятно".

В регионе в тот же день начались проверки прокуратуры и областной инспекции, в школу приехала областной министр образования. Но никаких нарушений так и не нашли — выяснилось, что низкий оклад вполне соответствует законодательству. Правда, зарплату Остальцовой через несколько месяцев все-таки повысили — она получила надбавку за стаж.

Главным же изменением в судьбе иркутской учительницы за год стала не прибавка к зарплате, а замужество. Теперь ее фамилия — Сюрюкина.

Родившийся во время "прямой линии" мальчик пошел

Во время прямого включения из перинатального центра Уфы, откуда должен был задавать вопрос один из врачей, корреспондент неожиданно стал общаться с молодым отцом, у которого за двадцать минут до этого родился ребенок. Он сообщил Путину, что ребенка назовут Михаилом. Президент в прямом эфире поздравил его.

Семья мальчика рассказала РИА Новости, что за год ребенок начал говорить и ходить: "Он очень способный, все схватывает на лету. Ребенок, слава богу, развивается и растет здоровым".