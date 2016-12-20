В связи с убийством российского посла Андрей Карлова в Анкаре МВД Турции задержало шесть человек. Все они - знакомые или родственники 22-летнего полицейского Мевлюта Алтынташа, стрелявшего в дипломата.

Анонимно комментируя расследование, турецкие правоохранители указывают на связь нападавшего с движением Фетхуллы Гюлена, которого обвиняют в организации попытки госпереворота в Турции.

Однако действия Алтынташа расходятся с риторикой сторонников Гюлена. Более того, сам Гюлен нападение на посла резко осудил.

Посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен вечером 19 декабря на открытии фотовыставки "Россия глазами турок" в Центре современного искусства в Анкаре. Алтынташ пришел на это мероприятие со значком полицейского на лацкане костюма.

Он предъявил удостоверение полицейского и не вызвал ни у кого подозрений.

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Специалист по разгону демонстраций

По данным агенства Anadolu, в провинции Айдын арестованы мать, отец, сестра и еще два родственника нападавшего. Также в Анкаре был задержан и допрошен полицией сосед Алтынташа по квартире.

Мевлют Мерт Алтынташ, как сообщается, родился 24 июня 1994 года в юго-западной провинции Айдын.

Он окончил полицейское училище в Измире и в течение двух с половиной лет служил в спецотряде полиции в Анкаре. Этот отряд специализировался на обеспечении порядка на массовых мероприятиях и разгоне демонстраций.

На прошлой неделе отряд, в котором служил Алтынташ, следил за порядком во время акции протеста против действий России в Алеппо, сообщили в полиции Анкары на условиях анонимности. Митинг проходил у здания посольства России в Анкаре.

Сторонник Гюлена или противник Асада?

Несколько высокопоставленных полицейских заявили, что приоритетной является версия о том, что стрелявший в посла полицейский был связан с движением Фетхуллы Гюлена.

Однако, как выяснил ряд турецких СМИ, во время попытки военного переворота Алтынташ активно поддерживал Эрдогана.

По данным журналистов, в ночь, когда заговорщики вышли на улицы, Алтынташ был в Диярбакыре и специально вернулся в Анкару, чтобы поддержать сторонников Эрдогана.

Застрелив посла, Алтынташ прокричал: "Не забудем Сирию, не забудем Алеппо! Все, чьи руки в этих преступлениях, будут наказаны!"

Эти лозунги больше похожи на слова повстанцев, борющихся с режимом Асада, чем на слова сторонников Гюлена.

Фетхулла Гюлен — базирующийся в США политический оппонент президента Турции — несколько раз в своих интервью говорил, что лояльно относится к Асаду. Более того, он резко осудил нападение на посла Росси в Турции.