01.10.2018, 09:40

Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 1,2 тысячи человек


Gazeta.ru
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Indoneesia
IndoneesiaFoto: JUNI KRISWANTO, AFP/Scanpix

Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1,2 тысячи человек, сообщает The Straits Times.

Ранее сообщалось, что число жертв возросло до 832.

Отмечается, что число погибших может значительно возрасти, когда спасатели доберутся до заблокированного в настоящее время населенного пункта Дунгала, который располагался близко к эпицентру землетрясения.

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