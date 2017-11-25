Число жертв теракта в Египте превысило 300

Число жертв теракта в мечети в Египте выросло до 305 человек. Об этом в субботу, 25 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные официального информационного агентства страны МЕНА.

Ранее сообщалось о 235 жертвах. Уточненную информацию о погибших опубликовала генеральная прокуратура Египта. В списке значатся 27 детей. Еще 128 человек получили ранения.

Теракт в мечети эр-Роуда возле города Ариш на севере Синайского полуострова был совершен 24 ноября. Боевики подъехали на четырех машинах, подорвали взрывное устройство и открыли огонь по прихожанам. Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок.

На следующий день, 25 ноября, египетские ВВС нанесли авиаудары по позициям джихадистов на Синайском полуострове, уничтожив около 30 сторонников ”Исламского государства” (ИГ, запрещено в России). Таким образом власти страны ответили на теракт в мечети.