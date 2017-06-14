Число жертв пожара в Лондоне увеличилось до 12 человек

В результате пожара в одном из высотных зданий Лондона погибли не менее 12 человек, сообщила в среду, 14 июня, городская полиция. Она предупредила, что число погибших может увеличиться. Кроме того, 74 человека получили ожоги различной степени тяжести и пострадали от отравления угарным газом, 20 из них находятся в критическом состоянии.

Пожар в 24-этажном здании в районе Кенсингтон вспыхнул в ночь на 14 июня. Огнем охвачены этажи со второго до самого верхнего. По словам очевидцев, в горящем здании оставались люди. С верхних этажей раздавались крики. На фотографиях и видео, выложенных в социальных сетях, видно, что здание почти полностью охвачено огнем. Из окон вырываются гигантские языки пламени.

Спасатели пытаются эвакуировать людей, но эвакуация еще не завершена, сообщает полиция. По данным спасательных служб, эвакуированы пока 11 нижних этажей. В тушении огня задействованы 40 пожарных машин и 200 спасателей, сообщил в Twitter мэр Лондона Садик Хан. Пострадавшее от пожара здание было построено в 1974 году. В нем 120 квартир.

Крайне сложный инцидент

Заместитель начальника пожарной службы Лондона Дэн Дэл сказал, что речь идет об "очень крупном и очень сложном инциденте". Пожарные вынуждены работать в противогазах в экстремально трудных условиях. Полиция эвакуировала близлежащие дома, чтобы уберечь их обитателей от падающих обломков.

Актер и писатель Тим Дауни, проживающий неподалеку от места пожара, заявил: "Это ужасно. Все здание охвачено огнем. Оно пропало. Его обрушение — это лишь вопрос времени".

Перед горящим домом собрались перепуганные родственники, пытающиеся позвонить своим близким, находящимся внутри. Полиция отвела их в расположенный неподалеку ресторан, на территории которого оказывают помощь некоторым пострадавшим.

Жильцы горящего дома еще год тому назад предупреждали об опасности пожара, поскольку за время ремонтных работ накопились горы мусора. Особенно опасным они сочли то, что во время строительных работ из дома остался лишь один вход и выход. Жильцы предупреждали, что из-за этого они в случае пожара окажутся заблокированными в здании.