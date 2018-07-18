Число прибывающих в ЕС нелегальных мигрантов снизилось вдвое

За первое полугодие 2018 года границы ЕС пересекли 60 тысяч нелегальных мигрантов, сообщает европейская погранслужба Frontex. Больше всего нелегалов стало прибывать в Испанию.

Количество пересечений границ ЕС нелегальными мигрантами снизилось вдвое за первое полугодие 2018 года в сравнении с прошлогодними показателями. Об этом во вторник, 17 июля, сообщает европейская пограничная служба Frontex.

В агентстве связывают это прежде всего со "снижением миграционного давления" в центральной части Средиземного моря. Всего за первые шесть месяцев текущего года было зафиксировано 60430 случаев нелегального пересечения границ Евросоюза.