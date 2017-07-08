Число пострадавших в Гамбурге полицейских выросло почти до 200

В беспорядках в Гамбурге пострадало 196 полицейских. Об этом сообщает городская полиция.



"Актуальное число пострадавших полицейских, о которых нам известно: 196", — говорится в сообщении полиции в "Твиттере".



Ранее сообщалось, что в акции антиглобалистов, устроенной из-за саммита "Большой двадцатки", травмы получили около 160 полицейских.



Полиция Гамбурга также официально сообщила, что во время беспорядков задержаны 83 человека, а 19 — арестованы. По предварительным оценкам, в протестах участвует около полутора тысяч человек.



Участники беспорядков поджигают машины и блокируют улицы, громят витрины и возводят на улицах баррикады. Демонстранты в масках и черных капюшонах кидали в стражей порядка камни, петарды и бутылки. Протестующих разгоняют водометами.



Столкновения начались, когда полиция попыталась задержать участников акции "Добро пожаловать в ад", лица которых были скрыты масками.

Саммит "большой двадцатки" стартовал в Гамбурге 7 июля, в тот же день состоялась первая встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.