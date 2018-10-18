Число погибших в результате взрыва и стрельбы в колледже в Керчи возросло до 21

Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

"Скончалась девушка. Таким образом, погибших стало 21", — сказал собеседник агентства.

Эту информацию также подтвердили в Центре медицины катастроф Крыма, добавив что пострадавший скончался в стационаре.

Инцидент со стрельбой и взрывом произошел 17 октября.

В Крыму с 18 октября объявлен трехдневный траур.