Число погибших в Магнитогорске достигло 18

В Магнитогорске число погибших в результате обрушения подъезда многоэтажки увеличилось до 18 человек. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе МЧC.
Спасатели нашли тела мужчины и ребенка.
Неизвестной остается судьба еще 23 жильцов, в том числе пятерых детей.
Ранее 2 января сообщалось, что спасатели вытащили из-под завалов тела двух женщин.
Среда в Челябинской области объявлена днем траура.
Утром 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд десятиэтажки 1973 года постройки на улице Карла Маркса. Причиной ЧП называют взрыв бытового газа. Разрушено 48 квартир, в которых жило больше ста человек. Между хлопком и обрушением прошло несколько минут, и многие жильцы успели выйти на улицу.
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