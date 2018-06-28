28.06.2018, 21:18

"Четыре по 30": сможет ли НАТО повысить свою боеготовность в Европе?

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Deutsche Welle
EST
Jens Stoltenberg
Jens StoltenbergFoto: Virginia Mayo, AP

Согласно планам НАТО, к 2020 году европейские члены альянса должны быть способны в течение месяца привести в полную боеготовность около 15 000 военнослужащих. Насколько это реалистично?

11-12 июля в Брюсселе пройдет саммит НАТО. В его преддверии между министрами иностранных дел европейских стран и генсеком альянса Йенсом Столтенбергом с новой силой разгорелась дискуссия на тему создания военно-транспортных коридоров, призванных обеспечить свободное передвижение сил НАТО по всей территории ЕС.

В то же время этот вопрос — отнюдь не самый сложный, если учесть цели новой инициативы НАТО, получившей название "четыре по 30". Она предусматривает, что к 2020 году альянс должен иметь 30 механизированных батальонов, 30 воздушных эскадрилий и 30 боевых кораблей, которые можно было бы привести в полную боевую готовность в течение 30 дней или быстрее.

Бюрократические барьеры и узкие дороги на пути НАТО

Проект был разработан и подготовлен Вашингтоном и согласован на встрече министров обороны стран НАТО в начале июня. В современном, все более непредсказуемом мире высокая боеготовность становится важной задачей для НАТО, отметил тогда Йенс Столтенберг.

При этом он подчеркнул, что "речь идет не о создании или развертывании новых сил, а о повышении готовности существующих". Генсек альянса также выразил уверенность в том, что члены НАТО смогут претворить в жизнь новую инициативу в указанный срок.

Оптимизм Столтенберга, впрочем, разделяют далеко не все. Развертывание 30 батальонов, численность которых различается в зависимости от страны, по сути, означает, что в зону конфликта должно быть оперативно переброшено свыше 15 000 военнослужащих. Однако пока для этого нет соответствующей транспортной инфраструктуры: военные могут не успеть вовремя достичь пункта назначения из-за бюрократических барьеров внутри Европы, узких дорог и недостаточно прочных мостов.

ТОП

Эксперт британского неправительственного исследовательского центра European Leadership Network (ELN) Элис Биллон-Галланд настроена весьма скептически. "Даже не учитывая то, насколько сложно было бы перемещать войска по Европе, возникает вопрос, что же именно они хотят перемещать. Не имеет смысла строить мост, способный выдержать вес танка, если у вас нет танкистов, которые бы могли им управлять", — отмечает эксперт. На сегодняшний день большинство армий находятся не в том состоянии, что обеспечить эффективное осуществление коллективной обороны, поясняет Биллон-Галланд.

30 батальонов альянса за 30 дней — невыполнимая задача?

В своей статье на тему, способны ли британские, французские и немецкие войска при необходимости сформировать и держать бронетанковые бригады в странах Балтии, политолог из американского неправительственного исследовательского центра RAND Майкл Шуркин обозначил основные слабые места альянса, которые могут вполне свести новую инициативу на нет.

В то время как бригада обычно включает в себя от трех до шести батальонов, план НАТО предполагает в течение месяца привести в состояние боеготовности от 5 до 10 бригад. На взгляд Шуркина, ни одна из вышеупомянутых стран не сможет предоставить такое количество военнослужащих в столь сжатые сроки.

При этом лучше всего подготовлена Великобритания: по всей вероятности, Лондон оказался бы в состоянии предоставить полностью укомплектованную бригаду за период от 30 до 90 дней и постоянно поддерживать ее боеготовность. В свою очередь возможности Франции крайне ограничены. Хотя Париж, быть может, и смог бы сформировать одну бригаду за несколько недель, это потребовало бы от французских властей очень больших усилий. "Солдаты могут оказаться не готовыми воевать с Россией", — отмечает эксперт.

Что же касается Германии, то, по мнению Шуркина, Берлин смог бы предоставить лишь два современно оснащенных батальона, способных противостоять России. Хотя их можно было бы привести в боеготовность в течение недели, оснащение пришлось бы частично позаимствовать у других подразделений, тем самым ограничив их способность одновременно проводить другие операции.

Новая инициатива НАТО — рискованный шаг

В свою очередь Элис Биллон-Галланд задается вопросом, почему Вашингтон именно сейчас выступил с подобной инициативой, взяв с европейских членов альянса обещание претворить ее в жизнь в столь сжатые сроки. В стремлении Белого дома подтолкнуть европейцев к более активным действиям в плане развертывания сил быстрого реагирования в целом нет ничего необычного: эту проблему нужно как-то решать, отмечает эксперт.

В то же время эта инициатива НАТО представляется ей крайне рискованной. "Если к 2020 году НАТО сможет привести в боеготовность лишь 10 батальонов за 45 дней, то это будет выглядеть смешно и выставит альянс не в самом выгодном свете", — резюмирует Биллон-Галланд.

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