Чем обернется для России отказ от взносов в бюджет Совета Европы

Москва заявила, что сокращает выплаты в бюджет Совета Европы из-за санкций в отношении ее делегации в ПАСЕ. Каковы могут быть для России последствия ее демарша, объясняет DW.

Россия на треть сокращает свой взнос в бюджет Совета Европы (СЕ) на 2017 год. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, Москва заблокировала перевод около 11 млн евро. Изначально ее взнос должен был составить 33 млн, это более 7 процентов от общего бюджета организации. Как отреагировали в Страсбурге на демарш России и что ей может за это грозить, выясняла DW.

Неплательщики были всегда

Впервые в истории Совета Европы страна публично объявила о своем решении приостановить выплату взносов, сообщили DW в пресс-службе СЕ. Но уточнили, что случаи, когда государства не переводят взносы в установленные сроки и в полном объеме, происходят нередко.

Например, в 2016 году 20 стран, среди них как государства-члены СЕ, так и те, что в него не входят, но помогают финансированием, не доплатили в общей сложности более двух миллионов евро. Информация о том, кто конкретно попал в должники и на какую сумму, является конфиденциальной.

Как рассказал DW на условиях анонимности бывший сотрудник Совета Европы, обычно задержки выплат происходят из-за внутриполитических и финансовых проблем в стране или из-за некоторые технических особенностей сотрудничества конкретной страны с СЕ. Но неплательщики пытаются это не афишировать и ищут выход из ситуации вместе с бюджетным комитетом СЕ, пояснил собеседник.

От штрафа до исключения

Выплаты в бюджет организации происходят в два этапа. Первый транш — в январе, остаток — до 30 июня. Согласно правилам финансового регулирования деятельности Совета Европы, страна, не перечислившая вовремя нужную сумму, должна в течение следующего полугода платить ежемесячную пеню в размере 0,5% от задолженности, а потом — в размере одного процента.

Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, РФ заблокировала перевод в бюджет СЕ за 2017 год около 11 млн евро. Это означает, что уже в июле Москва должна будет заплатить пеню с этой суммы. Если же страна, за исключением чрезвычайных обстоятельств, продолжает злостно не выполнять свои финансовые обязательства, в течение двух лет не перечисляя всю сумму взноса или большую его часть, Комитет министров Совета Европы может применить к нарушительнице статью 9 устава СЕ.

Она предусматривает лишение права страны быть представленной в Комитете министров и в ПАСЕ на период, в течение которого не выплачивался взнос, что фактически является временным исключением государства из Совета Европы. Между тем в пресс-службе ПАСЕ подчеркнули, что пока Комитет министров оценивает последствия решения России: "На сегодняшний день нельзя сказать, когда и какая информация из встреч Комитета министров по этому поводу будет обнародована".

Россия — среди самых щедрых

По данным из различных источников, сумма взноса России в бюджет СЕ составляет около 33 млн евро. РФ — вместе с Германием, Великобританией, Турцией, Италией и Францией — входит в число стран, перечисляющих в Страсбург самые большие взносы. На указанную шестерку приходится 65 процентов всего бюджета СЕ.

За свою щедрость эти государства имеют самые большие делегации в ПАСЕ и Конгрессе местных и региональных властей, а также наибольшее число своих сотрудников в аппарате Совета Европы в Страсбурге. Как сообщили в пресс-службе организации, некоторые из этих стран в прошлом уже значились в списке неплательщиков. Но ни одна из них не лишилась из-за этого своих привилегий.

Бюджет Совета Европы — общий

В Москве отказ платить взнос в бюджет СЕ мотивируют тем, что санкции, наложенные на делегацию Госдумы в ПАСЕ, делают невозможным ее участие в работе ассамблеи. По этому поводу в пресс-службе СЕ объясняют, что бюджет организации на 2017 год распределен по тематическим направлениям, а не между органами Совета Европы. И добавляют, что сумма взноса той или иной страны рассчитывается из соотношения численности ее населения и уровня ВВП, а не исходя из ее участие или неучастия в работе определенных структур СЕ.

Напомним, что в 2014 году из-за аннексии Крыма российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ, а ее члены — права занимать должности председателей комитетов ПАСЕ и входить в состав мониторинговых миссий. С тех пор эти санкции продлевались несколько раз, поскольку Москва, как посчитали в Страсбурге, не выполнила ни одного пункта соответствующих резолюций ПАСЕ. В знак протеста с января 2015 российская делегация не участвует в заседаниях Парламентской Ассамблеи, хотя ее депутаты имеют право выступать на сессиях и работать в комитетах ПАСЕ.