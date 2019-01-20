"Чем мы хуже?": многие регионы России потребовали списания долгов за газ, как в Чечне

Аналогичный запрос прокурору составил и депутат башкирского госсобрания от КПРФ Дмитрий Чувилин. "Уверен, что справедливость и законность восторжествует и у нас", — прокомментировал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте", где опубликовал копию запроса.

"Я понимаю, что на территории РФ не действует прецедентное право, но при этом в основе правовой системы лежат принципы единства правоприменительной практики и равенства субъектов РФ между собой. Я также думаю, что прокуратура Республики Башкортостан не отличается от прокуратуры Чеченской Республики и даже возможно превосходит ее по компетентности и профессионализму, а жители Республики Башкортостан ничем не хуже жителей других регионов", — говорится в обращении Чувилина.

Депутат Законодательного собрания Оренбургской области Владимир Фролов и вовсе заявил, что "наша газодобывающая держава должна, как минимум, списать долги своим гражданам за газ" и "вообще давно пора отменить полностью плату за все коммунальные услуги — за электроэнергию, за газ, за воду". Его мнение приводит портал Orenday.

Примеру Чечни призывают последовать и ставропольские общественники. С такой просьбой к прокурору Ставропольского края обратился глава общественной организации по защите прав потребителей "Меч закона" в Минеральных Водах Михаил Назаренко, сообщает Newstracker.ru. Ранее списать газовые долги призвали депутаты Смоленской областной думы.

Между тем прокуратура Дагестана выявила "многочисленные факты необоснованного начисления гражданам долгов за потребление газа и несанкционированного его потребления" в Каякентском районе республики. Об этом ведомство сообщило 19 января на официальной странице в Instagram.

В связи с этим прокуратура провела проверки "в целях установления фактического объема потребления газа тепличными комплексами". По материалам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ранее уголовное дело по аналогичной статье было возбуждено по фактам мошенничества в Карабудахкентском районе, говорится в сообщении.

КПРФ требует списать долги за газ всем россиянам

Депутат Госдумы Валерий Рашкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что практика по списанию долгов по газу, как в случае с Чечней, должна распространяться на всех граждан России. По словам Рашкина, он направил депутатский запрос в правительство РФ.

"Если такой прецедент есть, то я потребовал это сделать для всех граждан Российской Федерации, которые имеют задолженность по уплате за газ", — сказал депутат, отметив, что списание долгов можно юридически оформить как социальную помощь.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов в интервью ТАСС назвал решение суда о списании 9 млрд рублей долга за газ справедливым и объективным.

"Решение суда справедливое и объективное, потому что, во-первых, прокуратура республики как надзорный орган пришла к выводу, что "Газпром межрегионгаз Грозный" действует неправильно, предъявляя иски по устаревшим долгам, — пояснил Керимов. — Во-вторых, есть большие сомнения, что газ в таких объемах потреблен".

Он добавил, что "в определенный период времени" многие чеченские семьи находились за пределами Чечни, "не на всех домах счетчики стояли, однако газовики требуют уплаты средств даже с тех мест, где дома были разрушены, или в которых никто не проживал".