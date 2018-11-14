Чехия отказалась от участия в миграционном пакте ООН

ООН планирует принять "Всемирный пакт за регулируемую миграцию" в декабре 2018 года на конференции в Марокко. Он содержит ряд мер, необязательных к исполнению. В частности, в документе предлагается выдавать беженцам документы, в случае их отсутствия, а также обеспечивать доступ мигрантов к социальной помощи.

В декабре прошлого года от участия в миграционном соглашении ООН отказались США. В Вашингтоне заявили, что некоторые директивы пакта идут вразрез с миграционной политикой президента США Дональда Трампа.