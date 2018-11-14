14.11.2018, 10:50

Чехия отказалась от участия в миграционном пакте ООН

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rus.delfi.ee
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Andrej Babiš
Andrej BabišFoto: DAVID W CERNY, REUTERS

Чехия отказалась подписывать миграционное соглашение Организации Объединенных Наций. Такое решение было принято на заседании правительства в среду. Кабинет министров отметил, что в документе отсутствует четкое разграничение понятий легальной и нелегальной миграции, пишет "Радио Свобода".

ООН планирует принять "Всемирный пакт за регулируемую миграцию" в декабре 2018 года на конференции в Марокко. Он содержит ряд мер, необязательных к исполнению. В частности, в документе предлагается выдавать беженцам документы, в случае их отсутствия, а также обеспечивать доступ мигрантов к социальной помощи.

В декабре прошлого года от участия в миграционном соглашении ООН отказались США. В Вашингтоне заявили, что некоторые директивы пакта идут вразрез с миграционной политикой президента США Дональда Трампа.

В июле примеру США последовала Венгрия. Премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что договор поощряет миграцию и является опасным для мира в Венгрии. Позднее от участия в соглашении отказались Австрия и Австралия.

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