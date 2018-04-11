Чего на самом деле требуют палестинцы, протестующие в секторе Газа

Политическая выгода для ХАМАС
Организуя протесты, радикальному движению ХАМАС удалось сплотить вокруг них своих сторонников, превратить мирную демонстрацию в кровавые столкновения и извлечь политическую выгоду от них, отмечают наблюдатели. "До этой акции число сторонников ХАМАС начало уменьшаться. Но сейчас все изменилось, — констатирует политолог Мехемар Абусад в интервью Deutschlandfunk. — Палестинцы больше не критикуют ХАМАС за то, что оно ничего не делает, чтобы условия жизни стали лучше. Сейчас все внимание протестующих приковано к действиям Израиля, в том числе к несоразмерному применению насилию по отношению к палестинцам, участвующим в протестах".
Правозащитники критикуют действия израильской стороны. "Проблема, с которой мы столкнулись на этот раз, часто возникала и в прошлом — солдаты не несут ответственность за свои действия. И до тех пор, пока это не изменится, мы будем и дальше видеть, как они стреляют в демонстрантов, в данном случае в участников мирного протеста", — отмечает Исаам Юнис, глава палестинской правозащитной организации "Аль Мезан".
"Я хочу, чтобы это была новая форма протеста, мирная, чтобы это было что-то новое, что не зависит от политических партий", — уточняет еще один участник протеста Амаль Абу Аср. Впрочем, о мирных протестах здесь говорят многие, но реальность выглядит иначе. "Протесты продолжатся до середины мая. Есть опасения, что ситуация может выйти из-под контроля", — считает политолог Усама Антар из Газы. По его словам, следующий всплеск протестных настроений покажет, какой будет тенденция.
Источник опасности для Израиля
Между тем министр обороны Израиля Авигдор Либерман, комментируя ситуацию в секторе Газа, заявил следующее: "Я думаю, что и другая сторона также понимает, что не имеет смысла продолжать противостояние, и я предостерегаю их от дальнейших провокаций".
По ту сторону забора, который возведен на границе между Израилем и сектором Газа, видна израильская военная техника, здесь несут боевое дежурство солдаты израильской армии. У них есть приказ — стрелять на поражение в случае потенциальной угрозы. Того, кто пытается приблизиться к границе, пересекая буферную зону, военные рассматривают как потенциальный источник опасности. Любая попытка демонстрантов приблизиться к границе может вызвать новые столкновения.