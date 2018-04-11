Чего на самом деле требуют палестинцы, протестующие в секторе Газа

За применение насилия в отношении демонстрантов Израиль подвергся давлению со стороны международного сообщества. В свою очередь Тель-Авив обвинил радикальное исламское движение ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, в попытках использовать мирные протесты палестинцев в террористических целях.

Против чего протестуют в секторе Газа

По словам протестующих, своей акцией они хотят обратить внимание международного сообщества на проблемы, существующие в секторе Газа. Из-за осуществляемой Израилем блокады здесь выросло целое поколение палестинцев, которые никогда не выезжали за пределы этой территории. Многие участники протестов говорят о том, что их основное требование — право на возвращение палестинских беженцев.

Но, по мнению экспертов, это лишь официальный повод. На самом деле, по словам политолога из университета "Аль Джазира" в секторе Газа Мехемара Абусада, палестинцы выступают и с другими требованиями. "Нравится нам это или нет, но возвращение на родину — это только слоган, а не цель, которую в действительности хотят достичь протестующие. По большому счету они выступают против нынешних условий жизни и израильской блокады сектора Газа", — объяснил политолог в интервью Deutschlandfunk.

Плачевная ситуация в секторе Газа

Контроль над сектором фактически осуществляет ХАМАС. Экономика здесь практически не функционирует. Из двух миллионов жителей 1,3 млн зависят от гуманитарной помощи. Вода тут почти на вес золота. Подача электроэнергии осуществляется лишь несколько часов в сутки. Самыми крупными работодателями являются структуры ООН, помогающие в обеспечении деятельности больниц и школ и реализующие другие гуманитарные проекты. Госслужащие получают лишь половину своей зарплаты, да и то с большим опозданием.

"Нам и так нечего терять. Все, что мы можем, просто быть здесь и бороться за свои права", — говорит юноша по имени Мохаммед. Он приходит сюда каждый день, чтобы поддержать друзей, которые участвуют в акции протеста. О том, что это может быть опасно, Мохаммед знает. Всего несколько дней назад произошли столкновения с израильскими военными, да и запах сгоревших шин, которые жгли протестующие, еще не выветрился до конца.

Основную часть населения сектора Газа составляют молодые люди. Несмотря на то, что многие из них имеют образование, работы нет у большинства из них. Уровень безработицы в секторе Газа составляет 40 процентов, а среди тех, кому меньше 30 лет, он превышает 60 процентов. "О каком будущем для молодежи здесь может идти речь. У нас нет никаких перспектив. Все же ведь зависит от блокады", — указыват Моххамед, имея в виду меры, применяемые Израилем в отношении сектора Газа. Уже 11 лет в секторе Газа действуют ограничения, установленные Израилем и Египтом, которые палестинцы называют "израильской блокадой".