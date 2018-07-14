Часть Крыма осталась без электроэнергии

Часть западного Крыма осталась без энергоснабжения, передает РИА ”Новости”.

Как сообщили в Минэнерго, это произошло из-за отключения высоковольтной линии электропередач.

”Из-за сработавшей системы противоаварийной защиты отключились высоковольтные линии электропередач классом напряжения 110 киловольт ”Холодильник — Кристалл”, ”Евпатория — Холодильник” и ”Мойнаки — Евпатория”, принадлежащие ГУП РК ”Крымэнерго”, — сообщили в ведомстве.

Таким образом, без электричества остались жители Сакского района и Евпатории, их число уточняется.

В июне в Крыму без света оставались около 2,5 млн человек.