14.07.2018, 17:01

Часть Крыма осталась без электроэнергии


Gazeta.ru
EST
Energia
Pilt on illustreerivFoto: Ilmar Saabas

Часть западного Крыма осталась без энергоснабжения, передает РИА ”Новости”.

Как сообщили в Минэнерго, это произошло из-за отключения высоковольтной линии электропередач.

”Из-за сработавшей системы противоаварийной защиты отключились высоковольтные линии электропередач классом напряжения 110 киловольт ”Холодильник — Кристалл”, ”Евпатория — Холодильник” и ”Мойнаки — Евпатория”, принадлежащие ГУП РК ”Крымэнерго”, — сообщили в ведомстве.

Таким образом, без электричества остались жители Сакского района и Евпатории, их число уточняется.

В июне в Крыму без света оставались около 2,5 млн человек.

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