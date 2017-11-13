Бывший глава ЦРУ: Трампу должно быть стыдно!

В воскресенье Дональд Трамп пошел на попятную, практически отказавшись от своих слов о том, что он верит Путину, когда тот заверяет, что российские власти не вмешивались американскую президентскую кампанию.

В субботу Трамп и Путин коротко переговорили во время саммита АТЭС во Вьетнаме. Американский президент прямо спросил своего российского визави, вмешивался ли Кремль в президентские выборы, прошедшие в США в 2016 году.

"Каждый раз, когда мы видимся, он говорит, что он этого не делал, и я верю, что он имеет в виду то, что говорит, — сказал после этого разговора президент Трамп. — Я думаю, он очень оскорблен, и это не очень хорошо для нашей страны".

Попутно Трамп вновь нелестно высказался в адрес бывших глав американских спецслужб — прежнего директора Национальной разведки США Джеймса Клэппера, бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана и бывшего главу ФБР Джеймса Коми, назвав их политическими оппортунистами.

Ранее Трамп не раз открыто отказывался признавать выводы своих спецслужб о том, что именно Россия стоит за взломом компьютеров Национального комитета Демократической партии и активной кампанией в соцсетях против его соперницы на выборах Хиллари Клинтон.

Как отреагировали в США?

Сенатор-республиканец Джон Маккейн, последовательный критик нынешнего американского президента, назвал его наивным за то, что Трамп "ставит слово полковника КГБ выше слов сотрудников американских спецслужб".

Член постоянного комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф написал в "Твиттере": "Знаете, кто еще оскорблен, мистер президент? Американский народ. Вы верите зарубежному противнику больше, чем своим разведывательным службам".

А экс-глава ЦРУ Джон Бреннан заявил в ответ президенту, что Трампу должно быть стыдно за его слова.

"Учитывая, кто меня критикует, я расцениваю эту критику как орден", — заявил Бреннан.

"По-моему, особенно недостойно то, что в День ветеранов Дональд Трамп поставил под сомнение достоинство и характер Джима Клэппера, который носил военную форму 35 лет", — добавил бывший директор ЦРУ.

"То, что он верит слову Путина больше, чем собственным спецслужбам, — это просто бессовестно", — прокомментировал слова президента сам Клэппер агентству Рейтер.

"Путин стремится подорвать нашу систему, нашу демократию и весь наш политический процесс, — сказал Клэппер в интервью телеканалу CNN. — Попытка изобразить это каким-либо другим способом, я думаю, поразительна и на самом деле представляет угрозу для нашей страны".

ЦРУ, между тем, опубликовало заявление для прессы, в котором говорится: "Оценка разведки по поводу вмешательства России в выборы не изменилась".

Американская разведка уже давно пришла к выводу, что Россия пыталась склонить американских избирателей в пользу Трампа.

С кем вы, мистер Трамп?

В воскресенье на пресс-конференции в Ханое президента США попросили объяснить его слова о Путине, отрицающем вмешательство Москвы в американские президентские выборы.

"Верю я этому или нет, я — с нашими спецслужбами, особенно в том виде, в каком они находятся сейчас, — заявил Трамп. — Сейчас ими руководят хорошие люди, и я очень верю в наши спецслужбы".

"Он верит в то, во что он верит", — добавил Трамп, говоря о заверениях Путина в том, что Россия не вмешивалась в американские дела.

В своем "Твиттере" он пошел дальше, атаковав своих критиков: "Когда все эти ненавистники и дураки поймут, что иметь хорошие отношения с Россией — это хорошо, а не плохо? Все время играть в политические игры вредно для нашей страны. Я хочу решить проблемы с Северной Кореей, Сирией, Украиной, терроризмом, и Россия может сильно помочь!"

Во время предвыборной кампании и в первые несколько недель после избрания Трамп неоднократно делал примирительные заявления в адрес России, что породило обвинения в том, что кибератаки с признаками участия российских спецслужб совершались в его интересах. Трамп всегда отвергал эту версию.

Кремль также категорически отрицает все обвинения России во вмешательстве в ход американской предвыборной кампании.