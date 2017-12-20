Будет ли на Донбассе "предновогоднее" обострение боев?

19 декабря российские офицеры, входившие в Совместный центр контроля и координации перемирия на Донбассе (СЦКК), вышли из его состава и, по сообщению СМИ, выехали из зоны конфликта.

Изменения произошли и в украинской части Центра — военные, которые в рамках его работы находились в непризнанных "ДНР" и "ЛНР", выехали оттуда.

При этом в ВСУ утверждают, что их офицеры все же останутся работать в СЦКК, но не на территории сепаратистов.

Впрочем, обозреватели и участники переговорного процесса по Донбассу считают, что выход России фактически положит конец существованию СЦКК.

А это, в свою очередь, повышает риски эскалации боевых действий и ухудшает перспективы обмена пленными.

Оперативная коммуникация

Совместный центр по контролю и координации перемирия — орган, в который до недавнего времени входили российские и украинские офицеры. В последнее время их было по 75 с каждой стороны.

Представительства сепаратистов в Центре официально не было, однако в самопровозглашенных "республиках" своих представителей туда все равно "назначили".

И российские, и украинские офицеры в СЦКК находились по обе стороны линии фронта и наблюдали за тем, как стороны соблюдают перемирие.

"Это была оперативная коммуникация", — рассказывает военный эксперт Михаил Жирохов.

Он объясняет: российские офицеры в СЦКК имели прямые контакты с командирами вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР", украинские — с руководителями секторов сил АТО.

Когда на фронте происходило обострение, дежурные офицеры СЦКК контактировали по своим линиям, узнавали о ситуации и пытались договориться о прекращении обстрелов.

Все это происходило в тесном сотрудничестве с мониторинговой миссией ОБСЕ, но СЦКК имела больше возможностей влияния.

В понедельник МИД России заявило, что российские военные больше не будут участвовать в работе центра.

Такой шаг объяснили позицией украинской стороны, которая, по словам российских дипломатов, не хотела четко регламентировать работу СЦКК и всячески препятствовала представителям от России вести наблюдение на линии соприкосновения и общаться с местными.

Кроме того, в Москве обратили внимание на то, что с нового года Украина вводит новые правила для въезда россиян на свою территорию. А они, в частности, предусматривают сбор персональных данных, что "неприемлемо для российских военнослужащих".

В украинском МИД ответили так: "Расцениваем этот беспрецедентный шаг России как очередную провокацию, которая существенно подрывает Минские договоренности, и стремление снять с себя любую ответственность как стороны конфликта за последствия вооруженной агрессии против нашего государства".

Конец СЦКК?

"Россияне хотят заставить Киев вести прямые переговоры с Донецком и Луганском. Для этого им нужно показать, что Центр прекратил работу, а россияне в нем являются одним из стабилизирующих факторов на фронте", — считает Михаил Жирохов.

Он добавляет, что "без участия России нет никакого смысла в существовании этого центра".

Такой же точки зрения придерживается участник переговоров в Минске от Украины Евгений Марчук.

"Отзыв российской части СЦКК однозначно приведет к ликвидации этой структуры", — написал он в Facebook.

А другая переговорщица от Украины Ирина Геращенко выразила тревогу относительно такой ситуации "во время, когда мы напрямую приблизились к финишной прямой по определению даты освобождения заложников".

Самой даты возможного обмена пленными до сих пор нет, но раньше все причастные стороны декларировали желание решить этот вопрос до нового года.

Российские же представители на переговорах в Минске отмечают: именно позиция Киева по СЦКК угрожает всему минскому процессу.

"Распространяя репрессивный порядок въезда в Украину для российских граждан на российских военнослужащих СЦКК, официальный Киев демонстрирует, что ни во что не ставит Минские соглашения… Хотелось бы верить, что официальный Киев понимает неуместность и вред от своих действий", — заявил полномочный представитель России на переговорах Борис Грызлов.

В то же время в "ЛНР" уже выразили готовность полностью заменить россиян в Совместном центре.

"Если Украина пойдет на какие-то уступки, например, согласится, что в Центре будут представители "ДНР" и "ЛНР", тогда Россия может вернуть своих офицеров. Но поскольку Украина не настроена на это, то, похоже, что этот центр просто не будет существовать. Останется только ОБСЕ", — констатирует Михаил Жирохов.

Обострение

После заявлений об СЦКК в понедельник вечером последовало обострение на Донбассе.

В частности был обстрелян населенный пункт Новолуганское на Светлодарской дуге.

В штабе АТО заявили, что его обстреляли силы "ДНР" с "Градов" — впервые за долгое время задействовав реактивную артиллерию.

Как следствие — повреждены несколько десятков домов, среди которых детский сад, школа, медучреждение и газопровод.

Данные о погибших не поступали, однако восемь гражданских, в том числе один ребенок, получили ранения.

В ответ в самопровозглашенной "ДНР" заявили, что в понедельник украинская армия обстреляла из тяжелой артиллерии Горловку, которая лежит в нескольких километрах от Новолуганского.

Поэтому там ранены по меньшей мере двое гражданских, добавляют в "ДНР".

Обе стороны при этом говорят о "провокациях" со стороны противника и не исключают их продолжение в ближайшем будущем.

Военный эксперт Михаил Жирохов предполагает, что эскалация боев сейчас действительно возможна: "Судя по опыту предыдущих лет, числа до 25 декабря будут обострения. Затем могут подписать "рождественское перемирие", которое худо-бедно продлится до 10-х чисел января".

В то же время он прогнозирует, что хотя ситуация и может обостриться сразу на нескольких участках линии соприкосновения, до полномасштабного наступления по всему фронту вряд ли дойдет — для этого стороны не сконцентрировали достаточно сил.

А Евгений Марчук подытоживает: прекращение деятельности СЦКК значительно усложнит возможность достижения реального перемирия на Донбассе.

В мониторинговой миссии ОБСЕ в это время говорят, что количество обстрелов на Донбассе сейчас можно сравнить с февралем этого года, когда произошло последнее масштабное обострение в районе Авдеевки.