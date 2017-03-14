Британский парламент одобрил закон о запуске Brexit

Палата лордов наделила Терезу Мэй полномочиями по запуску процедуры выхода Великобритании из Евросоюза, сообщает DW.

Палата лордов британского парламента в понедельник, 13 марта, наделила премьер-министра Терезу Мэй полномочиями запустить процедуру Brexit. Ранее соответствующий законопроект одобрила Палата общин.

Таким образом, документ теперь поступит на подпись королеве Елизавете II, после чего Тереза Мэй получить возможность юридически запустить процедуру выхода Великобритании из состава Евросоюза.

Ожидается, что с заявлением о начале процедуры выхода Великобритании из ЕС Мэй может вступить в парламенте уже во вторник, 14 марта.

Лондон запустит статью 50 Лиссабонского договора, регламентирующую выход из Евросоюза, до конца марта, сообщил глава соответствующего министерства Дэвид Дэвис.