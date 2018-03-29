Британские медики сообщили об улучшении состояния Юлии Скрипаль

Дочь экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Юлия более не находится в критическом состоянии, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление представителя британской Национальной службы здравоохранения (NHS). Уточняется, что в состоянии женщины, пострадавшей от отравления нервно-паралитическим веществом, наблюдается улучшение, она быстро идет на поправку.

Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта у торгового центра в городе Солсбери. По версии британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России. Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие

Британская сторона сообщала, что Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии и все эти дни находились в критическом состоянии.

Москва неоднократно подчеркивала, что не получила доступа к Скрипалям, оба из которых имеют российские паспорта, и не знает, в каком они состоянии.

Как именно отравляющее вещество попало в организм экс-офицера ГРУ и его дочери, неизвестно. Британская сторона выдвигала разные версии. В четверг 29 марта полиция Лондона сообщила, что, по их версии, Скрипали впервые попали под воздействие нервнопаралитического вещества у себя в доме. Якобы наибольшая концентрация отравляющего вещества выявлена на входной двери дома, которую специалисты сняли с петель и увезли. На прошлой неделе полицейские срезали и забрали скамейку перед торговым центром, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь.