Британская полиция опубликовала фотографии смертника из Манчестера

Полиция Манчестера на своей странице в Twitter разместила отчет о промежуточных итогах расследования теракта, произошедшего вечером 22 мая на стадионе Manchester Arena. Правоохранители сопроводили публикацию двумя фотографиями предполагаемого исполнителя атаки — Салмана Абеди, сделанные камерой уличного наблюдения незадолго до взрыва.

"Расследование продвигается успешно. Наша команда работает круглосуточно, в расследовании принимают участие около тысячи человек. За последние пять дней мы собрали ключевую информацию об Абеди, его связях, финансах, местах где он был, откуда у него взялось взрывное устройство. Сейчас наша главная задача — понять, как проходила подготовка к этому ужасающему событию, а также установить, кто еще к нему причастен", — заявили в полиции.

22-летний Абеди — родившийся в Великобритании сын беженцев из Ливии. За последний год он неоднократно ездил на родину родителей и посещал другие страны. СМИ сообщали, что, по данным разведки, Абеди имел явные связи с террористической группировкой "Аль-Каида", а также мог контактировать с другими радикальными движениями.

В доме предполагаемого террориста правоохранители обнаружили мастерскую по производству взрывных устройств: у него было достаточное количество взрывчатки, чтобы изготовить еще несколько бомб.

Взрыв в Манчестере прогремел вечером в понедельник на стадионе Manchester Arena после концерта американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, в результате теракта погибли 22 человека, в том числе 12 детей. 64 человека находятся в больницах, еще девять человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Газета The New York Times ранее опубликовала на своем сайте фотографии элементов бомбы, которую привел в действие смертник. В материале отмечалось, что взрыватель и батарейка были нетипичными, достать такие в Великобритании крайне проблематично. Эта информация указывает на тот факт, что у Абеди, вероятно, были сообщники.

Отметим, что утечка в СМИ сведений, которые британские следователи передали коллегам из США, привела к скандалу. По неофициальным данным, Королевство прекратило обмен информацией с Соединенными Штатами. Глава МВД Великобритании Эмбер Радд ранее заявила, что "раздражена" произошедшим, и предостерегла Вашингтон от повторения подобной ситуации.