Британская полиция оценила расходы на расследование случаев отравления "Новичком" в 10 млн фунтов

Такую оценку дал представитель полиции Уилтшира и Суиндона Ангус Макферсон. Так, в 7 млн фунтов обошлась работа полицейских из 40 отделов полиции. Еще более 1,3 млн фунтов необходимо на то, чтобы заплатить за переработки полицейских Уилтшира, рассказал Макферсон. На что пойдут остальные средства, представитель не уточнил.

Полицейским из Уилтшира из-за дополнительной нагрузки пришлось откладывать отпуска и работать в выходные.

По словам Макферсона, 347 тыс. фунтов стоили автомобили полиции, которые пришлось уничтожить в качестве меры предосторожности после инцидентов.

"Для нашей полиции оказаться в центре двух таких крупных инцидентов за такое короткое время — это что-то невероятное, и мы понесли значительные дополнительные расходы из-за масштабов расследования", — сказал чиновник.

Правительство Великобритании, добавил он, уже пообещало выделить дополнительно 4,1 млн фунтов на покрытие затрат полиции Уилтшира из-за сенсационного расследования.

30 июня в Эймсбери были госпитализированы в критическом состоянии британец Чарльз Роули и его подруга Дон Стерджес. Лондоном установлено, что они отравились ядом семейства "Новичок". Стерджес скончалась 8 июля в больнице, Роули удалось выжить.

Он рассказал, что его подруга умерла после того, как побрызгала себе на запястья духами, к которым было подмешано нервно-паралитическое вещество. При этом вспомнить, где именно он и его подруга нашли парфюмерный флакон, в котором содержалось вещество, пострадавший британец не смог.