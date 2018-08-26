26.08.2018, 20:30

Британцы в третий раз за неделю подняли истребители из-за российских самолетов

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Lenta.ru
EST 14
Lennuväe ühisõppus
Foto: Andres Putting

Два британских истребителя Eurofighter Typhoon перехватили над Черным морем российские Ан-26 и Бе-12. Об этом сообщается на сайте Королевских ВВС.

Указывается, что это произошло в субботу, 25 августа. Истребители взлетали с авиабазы в Румынии. Поводом послужило приближение к границам этой страны военно-транспортного самолета Ан-26 и противолодочного Бе-12.

В сообщении указывается, что боевые самолеты поднимались в воздух, чтобы успокоить румын и союзников по НАТО.

Это уже третий подобный инцидент за последнюю неделю. Так, 24 августа Eurofighter Typhoon перехватили на Черным морем самолет-амфибию Бе-12, а до истребители поднимались с румынской авиабазы для сопровождения двух российских Су-30.

15 августа британские ВВС сообщили о перехвате шести Су-24 в воздухе над Черным морем. В Москве эти утверждения отвергли.

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