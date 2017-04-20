Брат подозреваемого в организации взрыва в Петербурге арестован

Басманный суд Москвы арестовал до 3 июня Акрама Азимова — старшего брата предполагаемого организатора взрыва в метро Санкт-Петербурга Аброра Азимова, который был накануне арестован тем же судом.

По данным следствия, Акрам Азимов оказывал "пособническую помощь по переправке денежных средств, использованных при подготовке террористического акта". Его также подозревают в "организации канала связи с эмиссарами международных террористических организаций".

Акрам и Аброр Азимовы — этнические узбеки, уроженцы юга Киргизии, с 2013 года — граждане России.

На слушаниях по избранию Акраму Азимову меры пресечения следователь заявил, что подследственный подтвердил причастность его брата к преступлению.

"В ходе допроса в качестве подозреваемого Азимов дал показания, подтверждающие, что он и его брат Аброр Азимов причастны к организации взрыва в метро Санкт-Петербурга", — сказал следователь.

Акрам Азимов отрицает вину. "Я не причастен к теракту", — заявил он суду.

Адвокат Азимова обратила внимание судьи, что ее подзащитный дал подробные показания, не отказывается сотрудничать со следствием, а в материалах дела нет доказательств его причастности к совершению преступления.

"В своих показаниях он пояснил, что делал, но он не знает, что его действия связаны с терактом", — приводит слова защитника Интерфакс.

В суде стало известно, что Акрам Азимов, как и предполагаемый смертник Акбаржон Джалилов, дважды выезжал в Турцию — в декабре 2016-го и в марте 2017 года.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел 3 апреля днем во время визита в город президента Владимира Путина. Жертвами взрыва стали 15 человек, десятки получили ранения.

Следствие считает непосредственным исполнителем теракта гражданина России Акбаржона Джалилова 1995 года рождения, уроженца Киргизии.

В четверг директор ФСБ Александр Бортников заявил, что заказчик взрыва в метро Санкт-Петербурга установлен. Данных о личности предполагаемого заказчика и другие подробности он не сообщил.

Всего по делу о теракте в настоящий момент проходят десять человек.

В минувший вторник ФСБ сообщила о задержании в Одинцовском районе Московской области одного из организаторов взрыва в метро — Аброра Азимова 1990 года рождения. Задержанного подозревают в том, что он "осуществил подготовку террориста-смертника Акбаржона Джалилова".

В среду Басманный суд Москвы арестовал задержанного до 3 июня. На заседании суда Аброр Азимов заявил, что напрямую не причастен к случившемуся. "Мое участие есть, но не прямое. Я не осознавал свои действия, мне давали команду, я исполнял", — сказал Аброр Азимов.

О задержании его старшего брата Акрама Азизова 1988 года рождения стало известно в тот же день.

Явная постановка?

По словам родственников Акрама Азимова, он был задержан правоохранительными органами Киргизии в городе Ош для экстрадиции в Россию.

В четверг РИА Новости со ссылкой на анонимный источник сообщало, что Акрам Азимов якобы направлялся в Москву для дачи показаний по делу о теракте. С свою очередь, родственники братьев Азимовых сообщали, что старший из них был задержан в больнице в Оше, где готовился к операции.

Мать подозреваемых в четверг заявила Интерфаксу, что ее старшего сына похитили из больницы. По словам Вазиры Азимовой, ее сыну Акраму 14 апреля сделали операцию в больнице в Оше, но на следующий день представители правоохранительных структур забрали его из медицинского учреждения в наручниках.

"В этот же день 15 апреля я поехала за Акрамом в больницу, но там мне сообщили, что сына забрали сотрудники управления Госкомитета нацбезопасности по Ошу, я поехала туда с адвокатом, но в управлении мне ничего не сказали, а через несколько дней сын вдруг появился в Москве", — приводит Интерфакс заявление матери подозреваемых.

"У него не было денег на билет, не было паспорта, это явная постановка, я хочу справедливости", — заявила она.

На распространенных Центром общественных связей ФСБ видеокадрах Акрам Азимов в момент задержания находится на автобусной остановке в поселке Московский, по соседству с аэропортом Внуково. Сотрудники, проводившие задержание Азимова, демонстрируют находящуюся в его набедренной сумке ручную гранату РГД-5, после чего, не проводя личного досмотра, заталкивают задержанного в машину.

Каким образом Акрам Азизов из ошской больницы попал в Москву и оказался с гранатой на остановке близ аэропорта Внуково, российские и киргизские спецслужбы не сообщают.