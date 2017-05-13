Борис Джонсон заявил об угрозе вмешательства РФ в выборы в Великобритании

Существует "реальная возможность", что Россия попытается повлиять на парламентские выборы в Великобритании, который пройдут 8 июня. Об этом британский министр иностранных дел Борис Джонсон заявил в интервью газете The Telegraph в субботу, 13 мая.

По мнению главы МИД Великобритании, Кремль был бы доволен победой Лейбористской партии во главе с Джереми Корбином. "Путин, конечно, был бы рад увидеть британскую оборону ослабленной, внешнюю политику Великобритании — менее активной, увидеть, что мы прервали контакт с Соединенными Штатами, это было бы на руку Путину, это то, чего он хочет", — отметил Джонсон, представляющий Консервативную партию, чьим основным конкурентом на выборах являются лейбористы.

"Россия уже вмешивалась в выборы в США, Франции и на Балканах"

Британский министр убежден, что Россия вмешивалась в выборы в США, Франции и на Балканах. "Он (Путин. — Ред.) склонен ко всякого рода грязным делам, поэтому мы должны быть бдительны", — подчеркнул Борис Джонсон. С помощью таких действий Москва стремится "подорвать веру в демократию в целом и дискредитировать демократический процесс", — подытожил глава МИД Великобритании.

Согласно последним социологическим исследованиям, британские консерваторы могут расчитывать на 46-49 процентов голосов на грядущих парламентских выборах, лейбористы претендуют на второе место и 28-31 процент голосов избирателей.