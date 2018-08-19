19.08.2018, 21:59

Болтон встретится с Патрушевым в Женеве

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Gazeta.ru
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John Bolton
John BoltonFoto: MIKE THEILER, AFP

оветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что его встреча с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым состоится в Женеве в четверг, 23 августа, передает РИА ”Новости”.


”Мы согласились, что сможем на встрече в четверг обсудить широкий круг вопросов, которые могут быть открыты для обсуждения между Вашингтоном и Москвой, и попытаться спланировать его (этот диалог — ред.) на систематической основе”, — сказал Болтон.

Ранее Джон Болтон прилетел в Израиль для переговоров с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху по вопросам национальной безопасности.

Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал предстоящую встречу советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

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