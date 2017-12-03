Больше и ярче: сегодня вечером нам обещают "суперлуну"

В воскресенье вечером все, кто любит наблюдать за звездным небом, смогут (при условии хорошей видимости, разумеется) понаблюдать за так называемой "суперлуной", когда спутник Земли будет выглядеть больше и ярче обычного.

В Британии это произойдет в 15:47 по Гринвичу, в Таллинне, соответственно, — в 17:47.

По словам Роберта Мэсси из Королевского астрономического общества, ярче всего полная Луна будет светить ровно в полночь, когда она достигнет высшей точки над горизонтом.

Впрочем, разница в размере на 7% и в яркости — на 15% по сравнению с обычной луной для невооруженного глаза будет не слишком заметной.

На этот раз наш спутник приблизится к нам на расстояние 358 499 километров — это на 26 тысяч километров ближе, чем обычно.

В прошлом году Луна приближалась к Земле на самое близкое расстояние с 1948 года, и в следующий раз такое повторится лишь 25 ноября 2034 года.

НАСА называет воскресное явление первой частью "трилогии суперлуны", поскольку феномен растянется на три события. Пока Луна находится на минимальном расстоянии от Земли, произойдет еще два полнолуния: 1 и 31 января.

Лунная иллюзия

По словам Роберта Мэсси, "самую фантастическую картину" можно будет наблюдать во время восхода Луны в воскресенье и на закате в понедельник.

Это связано с так называемой оптической "лунной иллюзией", при которой Луна выглядит намного крупнее, когда только начинает подниматься над горизонтом.

"Это замечательное явление, и людям стоит его увидеть, — уверяет Мэсси. — Но вам не обязательно покажется, что Луна огромна, она будет лишь чуть крупнее, чем обычно, так что не ожидайте, что она будет в пять раз больше".

Луна вращается вокруг Земли по эллиптической орбите, и, поскольку она имеет форму не идеального круга, расстояние между Луной и Землей постоянно меняется. Кроме того, это расстояние зависит еще и от вращения самой Земли вокруг Солнца.

Все это значит, что перигей — максимальное приближение Луны к Земле — и полнолуние совпадают далеко не всегда.

И лишь когда это происходит одновременно, можно говорить о "суперлуне".