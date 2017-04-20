Bloomberg: план Путина — отделить Донбасс за счет интеграции с Россией

Президент Россиии Владимир Путин усиливает контроль над Донбассом, сообщает Bloomberg со ссылкой на трех источников, близких к властям в Москве. По данным собеседников агентства, его стратегия заключается в намерении полностью отделить Донбасс за счет постепенной интеграции с Россией, пишет Дождь.

В планы России не входят официальные признание или присоединение территорий самопровозглашенных республик, рассказали источники агентства.

В материале отмечается, что Путин пользуется неопределенностью позиции США относительно проблем Украины. Таким образом Путин сводит на нет надежды на выполнение Минских соглашений и скорую отмену санкций.

”Сделан следующий шаг к отделению Донбасса — в этом нет никаких сомнений”, — сказал по телефону депутат Госдумы от ”Единой России” Константин Затулин.

Россия действует постепенно, используя в том числе экономическую блокаду со стороны украинских активистов, а также выстраивая ключевые экономические связи с самопровозглашенными республиками, пишет агентство.

Украинские активисты в январе вместе с несколькими представителями Верховной рады заблокировали участок железной дороги для пресечения торговли с Донбассом. В результате Украина лишилась угля, поставляемого с территорий Донбасса. В стране ввели чрезвычайные меры в сфере энергетики.

Украина, в свою очередь, 15 марта временно приостановила транспортное грузовое сообщение с неподконтрольными территориями Донбасса. Президент Украины Петр Порошенко пообещал восстановить сообщение с республиками, если подконтрольные им предприятия вернут украинским владельцам.