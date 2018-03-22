Bloomberg: Британия планирует убедить союзников выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля

Власти Великобритании делятся с союзниками в Европе разведывательными данными по делу о расследовании отравления в Солсбери нервно-паралитическим веществом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, пытаясь убедить их в ответ вслед за Лондоном выслать российских дипломатов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

На прошлой неделе британский премьер-министр Тереза ​​Мэй объявила о высылке 23 дипломатов РФ из Британии из-за "дела Скрипаля". Теперь глава правительства хочет, чтобы другие страны последовали примеру Лондона, публично осудив Россию и предприняв жесткие меры.

Пока правительства стран ЕС согласились лишь на относительно мягкое заявление по химатаке в Солсбери, сообщив о своей поддержке позиции Великобритании, отмечается в статье.

По данным Bloomberg, Мэй в четверг, 22 марта, на саммите ЕС хочет добиться, чтобы другие страны последовали примеру Лондона — осудили Россию и приняли жесткие меры против "агентов Кремля".

Как заявил британский чиновник, премьер в ходе ужина с партнерами выступит с предупреждением, что правительство Владимира Путина представляет угрозу всей Европе. Глава правительства заявит лидерам стран ЕС, что "вызовы" со стороны России будут продолжаться "долгие годы", и потребует принятие мер со стороны партнеров в знак солидарности с Великобританией.

Мир, в том числе страны ЕС, должны продемонстрировать России, что первое со времен Второй мировой войны применение в Европе отравляющего вещества не останется безнаказанным. Одной из мер, которую Великобритания обсуждает со своими союзниками, является массовая высылка российских дипломатов из западных стран, отмечают источники.

Ранее сообщалось, что на двухдневном саммите ЕС, открывающемся в четверг в Брюсселе, будет обсуждаться широкий круг вопросов политического и экономического характера, включая дело Скрипаля.

Председатель Европейского совета Дональд Туск в приглашении на саммит главам государств и правительств стран ЕС отметил: "На фоне атаки в Солсбери мы должны не только выразить нашу полную солидарность с Великобританией, но также сделать практические выводы, так как этот инцидент бросает вызов нашей общей безопасности" (цитата по "Интерфаксу").

Туск отметил, что на рабочем ужине в четверг лидеры ЕС обсудят выводы по инциденту с отравлением Скрипаля и его дочери в Великобритании. "В конце ужина мы примем заключения по атаке в Солсбери", — сообщил он.

"Мне известно, что вокруг этой темы спекулируют, но на данный момент никто не говорит о санкциях", — заявил источник из числа официальных представителей журналистам. По его словам, внимание в настоящее время прежде всего сосредоточено на том, чтобы определить, кто организовал эту атаку.

Напомним, Россия категорически возражает против выдвинутых обвинений. В Министерстве иностранных дел РФ накануне провели встречу с послами иностранных государств, на которой разъяснили позицию Москвы по делу Скрипаля. Россия абсолютно непричастна к атаке, скорее всего, данный инцидент — очередная грубо сфальсифицированная авантюра, заявил глава Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков. Встречу проигнорировали послы ряда мировых держав, в том числе Великобритании и Франции.