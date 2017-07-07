07.07.2017, 12:00

Беспорядки в Гамбурге: ранены 111 полицейских, задержаны более 40 протестующих

 (16)
NEWSru.com
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Hamburgi G20 meeleavaldused
Hamburgi G20 meeleavaldusedFoto: HANNIBAL HANSCHKE, REUTERS

Число полицейских, пострадавших в ходе беспорядков в Гамбурге, где 7 июля открылся саммит G20, достигло 111 человек, задержаны более 40 протестующих, сообщили в полиции города.

"По последним данным, ранения получили 111 полицейских, информации о раненых среди демонстрантов нет", — цитирует РИА "Новости" представителя полиции. Собеседник агентства также сообщил о попытке атаковать полицейский автомобиль около станции "Альтона" и опроверг появившуюся в местных СМИ информацию о попытке нападения на полицейский участок в этом районе.

Ранее в этот день полиция в Twitter призвала граждан держаться подальше от этого района, сообщив, что там протестующие против саммита "большой двадцатки" забрасывают автомобили "коктейлями Молотова" и краской. В числе прочих пострадали и машины стражей порядка.

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В то же время газета Frankfurter Allgemeine сообщила, что протестующие напали на полицейский участок в этом районе.

Позднее полиция сообщила в Twitter, что ситуация в этом районе урегулирована.

По данным полиции, в настоящее время в городе проходят три демонстрации, их участникам рекомендуется не блокировать подъезды к международному торговому центру, куда собираются делегации участников саммита G20.

Также в полиции сообщили, что во время массовых протестов в Гамбурге 29 человек задержаны и еще 15 уже находятся под арестом, передает ТАСС. По данным правоохранителей, нанесен значительный ущерб припаркованным на улицах автомобилям, разбиты витрины многих магазинов.

В ночь на 7 июля Гамбург превратился в арену противостояния между радикально настроенными антиглобалистами и полицией. Столкновениям предшествовали попытки провести марш протеста "Welcome to Hell" ("Добро пожаловать в ад"), приуроченный к началу саммита G20.

Полиция остановила шествие, чтобы изолировать около 1000 радикалов в масках, находившихся в толпе демонстрантов. Это резко обострило ситуацию. Радикально настроенные демонстранты начали забрасывать полицейских бутылками, дымовыми шашками и другими предметами. В ответ полиция применила водометы и перечный газ.

Бунтари поджигали мусор и автомобили, громили витрины магазинов, кидали в полицейских пиротехнику. Сообщалось о 76 пострадавших полицейских.

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