Белый дом разрешил войскам стрелять в мигрантов на границе с Мексикой

Отметим, Дональд Трамп ранее обещал, что не отдаст приказ военным стрелять по мирным иностранцам, даже если они и пытаются нелегально пересечь границу. "То, что они [мигранты] сделали с мексиканскими военными, — это позор. Они закидали их камнями, некоторые были очень серьезно ранены. Кидали камни прямо в лицо, — возмущался американский лидер, общаясь с журналистами на южной лужайке Белого дома. — Если они сделают подобное у нас, они будут арестованы, у них будут проблемы. Я не говорил, что в них надо стрелять, я этого не говорил. Но если они сделают это с нами, они будут арестованы на длительный срок".

Пентагон также заявлял, что развернутые на границе войска будут оказывать лишь поддержку сотрудникам таможенной службы.

Во вторник официальный представитель Пентагона полковник Роб Мэннинг сказал, что развертывание военнослужащих США на границе с Мексикой в связи с прибытием туда мигрантов из Центральной Америки обойдется казне на период до 15 декабря примерно в 72 миллиона долларов.

Контингенты военнослужащих США размещены на территории штатов Калифорния (1,5 тыс. военных), Аризона (1,5 тыс.) и Техас (2,8 тыс.). Они оказывают содействие пограничной службе. Всего американские власти планировали отправить на границу с Мексикой 15 тысяч солдат. Но пока там размещены лишь 8 тысяч человек (5900 служащих армии США и 2100 бойцов Национальной гвардии).

Операция Пентагона "Верный Патриот" (Faithful Patriot) по противодействию нелегальным мигрантам осуществляется по указанию Трампа. 9 ноября он подписал указ, предписывающий отказывать в предоставлении убежища иностранным гражданам, нелегально пересекающим границу с Мексикой. Основанием для указа названа необходимость остановить все движущиеся в сторону США "караваны мигрантов".

По данным мексиканских властей, в настоящее время порядка 5,6 тысячи мигрантов из стран Центральной Америки находятся в двух городах мексиканского штата Нижняя Калифорния Северная, у границы с США. 2 610 человек находятся в городе Тихуана и 2 995 — в Мехикали.