Белый дом раскрыл содержание беседы сына Трампа с российским адвокатом

Сын президента США Дональд Трамп-младший и российский адвокат Наталья Весельницкая обсуждали на встрече только запрет американцам на усыновление российских детей-сирот и ​"закон Магнитского", заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Вы знаете, что я не хотел бы вникать в детали этой ситуации. Но это довольно распространенная ситуация, когда люди, получающие во время предвыборной кампании информацию, выясняют, что это за информация. Именно так он (Трамп-младший) и сделал", — сказал он журналистам. Слова Спайсера приведены на сайте Белого дома.

Таким образом представитель администрации президента США прокомментировал сообщения о том, что целью встречи сына Трампа с Весельницкой была передача компромата на Хиллари Клинтон. Спайсер отметил, что ранее сам президент — Дональд Трамп — "пояснил это в своем Twitter". "Многие политики пошли бы на подобную встречу, на которой присутствовал Дон Трамп-младший, желая получить информацию о сопернике. Это политика!" — написал президент.

"Насколько нам известно, нет ничего, что заставило бы кого-либо поверить в то, что на этой встрече обсуждалось что-либо кроме усыновления и "закона Магнитского", — добавил Спайсер.

Напомним, встреча Весельницкой, Дональда Трампа-младшего, Джареда Кушнера и политтехнолога Пола Манафорта состоялась в июне 2016 года в небоскребе Trump Tower.

Однако известно о ней стало только недавно с подачи американской газеты The New York Times. Издание рассказало, что целью встречи было получение Трампом компромата на его соперницу по выборам Хиллари Клинтон.

Позже вся добытая газетой информация подтвердилась, после того как сын Трампа опубликовал электронную переписку с организовавшим встречу пиарщиком Робом Голдстоуном.

При этом сам президент, по словам Дональда-младшего, не знал о состоявшейся встрече с Весельницкой. Сын Трампа утверждает, что никаких компрометирующих сведений в ходе контакта с россиянкой не получил. Весельницкая говорит, что никакой информации, которая могла бы навредить Клинтон, у нее и не было. Проверкой информации о встрече сына Трампа занялся спецпрокурор по делу о вмешательстве России в выборы Роберт Мюллер.