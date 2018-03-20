Белый дом объяснил, почему Трамп не поздравил Путина с победой

Президент США Дональд Трамп так и не поздравил Владимира Путина с переизбранием на очередной срок.

Пресс-секретарь Трампа Хоган Гидли сказал журналистам на борту президентского самолета (американский президент летел в Нью-Гэмпшир), что победа Путина не стала для Вашингтона сюрпризом, а телефонный звонок в Кремль не был запланирован.

Он добавил, однако, что США намерены и дальше сотрудничать с Россией в тех сферах, где это возможно.

"Мы продолжим развивать наши отношения с Россией, но заставим ее заплатить, если она будет угрожать нашим интересам", — сказал Гидли.

"Мы не удивлены результатом [выборов]", — добавил он.

Западные лидеры не спешили лично поздравлять Владимира Путина после выборов.

Первыми поздравительные телеграммы в Кремль отправили председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президенты Азербайджана, Беларуси, Армении, Венгрии, Узбекистана, Венесуэлы, Туркменистана, Казахстана, Таджикистана, Кубы, Молдовы и Кыргызстана, а также лидеры самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии.

Европейский Союз обнародовал заявление, в котором говорится об обеспокоенности ЕС по поводу нарушений избирательного процесса во время выборов, особенно в части одностороннего освещения о деятельности кандидатов во время предвыборной кампании, а также ограничением политических свобод.

"Мы ожидаем от России, что там разберутся с нарушениями и недостатками", — говорится в заявлении ЕС.

Президент Франции Эммануэль Макрон, в отличие от Дональда Трампа, позвонил в Кремль, но, как пишет французская пресса, не поздравил президента, а лишь пожелал ему успеха в деле модернизации страны.

Заодно Макрон выразил обеспокоенность действиями союзников России в Сирии: правительственных войск Башара Асада в Восточной Гуте, и турецкой армии в районе Африн.

Французский президент также призвал Путина предоставить информацию о нападении в Солсбери на бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.

Впрочем, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, Макрон все же поздравил российского президента с победой на выборах. "Да. И поздравил", — цитирует Пескова РИА Новости.

Канцлер Германии к концу понедельника отправила Владимиру Путину телеграмму, в которой сказала, что "тепло поздравляет его с перевыборами", добавив, что сейчас "как никогда важно продолжать диалог друг с другом и продвигать отношения между нашими странами и народами".

Незадолго до этого пресс-секретарь Меркель Штеффен Зайберт уточнил, что между Берлином и Москвой есть целый ряд разногласий по различным вопросам — от российской политики до конфликтов на востоке Украины и в Сирии.

"Тем не менее, продолжение контактов с Россией чрезвычайно важно для нас", — добавил он.

Еще позже официальные поздравления Путину направили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.