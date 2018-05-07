Bellingcat: российские военные участвовали в обстреле Мариуполя в 2015 году

Международная независимая расследовательская группа Bellingcat заявила, что нашла доказательства участия российских военнослужащих в обстреле Мариуполя в январе 2015 года. Похожее заявление сделал и глава СБУ.

На своем сайте Bellingcat сообщает, что ей удалось установить личности девяти российских офицеров, принимавших непосредственное участие в этой операции. Среди них — один генерал, два полковника и три подполковника, говорится в сообщении группы.

Также специалисты Bellingcat утверждают, что за день до обстрела Мариуполя из России на территорию Украины были переправлены две батареи ракетных систем залпового огня (РСЗО).

"Рано утром 24 января 2015 года эти батареи были развернуты рядом с селом Безымянное с целью обстрелов города Мариуполя и его окрестностей, а впоследствии были возвращены в Россию", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Bellingcat говорят, что установили имена двух российских генералов, принимавших участие в отборе и назначении российских артиллерийских специалистов на руководящие посты на востоке Украины.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак в понедельник также заявил, что СБУ установила причастность российских военных к обстрелу Мариуполя.

"Во время досудебного расследования нашими следователями установлено и доказано, что этот террористический акт осуществлен кадровыми российскими военнослужащими с применением двух штатных реактивных дивизионов Вооруженных сил РФ", — заявил Грицак.

По его словам, доставленные из России два дивизиона РСЗО "Град" из состава 200-й отдельной мотострелковой бригады и 2-й Гвардейской Таманской мотострелковой дивизии выпустили по Мариуполю 120 осколочно-фугасных снарядов.

Российские власти пока не комментируют эти сообщения. Русская служба Би-би-си отправила запрос в минобороны России, однако ответа пока не получила.

Мариуполь оказался одним из очагов вооруженного конфликта в Донбассе в 2014-2015 годах. 24 января 2015 года в результате обстрела жилых районов города погибли 30 человек, более 100 получили ранения.

Незадолго до этого один из лидеров пророссийских сепаратистов на востоке Украины Александр Захарченко заявил, что сепаратисты начинают наступление на Мариуполь.

Украинские власти и ОБСЕ обвинили в ударе сепаратистов, а представители самопровозглашенной "Донецкой народной республики" заявили, что удар по Мариуполю нанесли украинские военные.

Киев неоднократно обвинял Москву в вооруженной поддержке самопровозглашенных республик Донбасса, Москва эти обвинения отвергает.