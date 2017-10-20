Bellingcat: есть новая фотография российской установки, сбившей MH17

Появились новые доказательства того, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", предположительно сбивший пассажирский "боинг" (рейс MH17) на востоке Украины, попал туда с территории России.

Фотография, опубликованная накануне Объединенной следственной группой (JIT), — это девятое по счету изображение той самой ракетной установки, заключили в международной экспертно-журналистской расследовательской группе Bellingcat.

Фрагмент доклада Bellingcat

"До сегодняшнего дня практически не оставалось сомнений в том, что MH17 был сбит российским "Буком". Теперь, когда есть девятое доказательство присутствия на востоке Украины установки, принадлежащей российским Вооруженным силам, никаких сомнений больше быть не может", — говорится в сообщении группы.

Пассажирский лайнер Boeing 777 авиакомпании Malaysian Airlines был сбит 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Российская сторона утверждает, что в катастрофе виноваты вооруженные силы Украины, противостоящие сепаратистам на востоке страны. Киев в свою очередь возлагает ответственность на Россию, которая якобы перевезла "Бук" через границу и передала его сепаратистам.

Сравнение деталей "Бука" на последней фотографии с двумя ранее опубликованными видеозаписями, на которых он снят с правого борта (в России и в городе Торезе Донецкой области Украины), позволяет утверждать, что на всех них изображена одна и та же установка, пишут в Bellingcat.

"Наиболее очевидные сходные черты всех трех изображений — многочисленные белые отметины на "Буке". Фрагменты закрашенных цифр, маркировка негабаритного груза на боковом щитке гусеницы и маркировка центра масс (напоминающая прицел) полностью совпадают. Эти детали совпадают как по внешнему виду, так и по их взаимному расположению", — заявили в Bellingcat.

Фотография могла быть сделана в день крушения "боинга", 17 июля 2014 года, в украинском городе Макеевка, предполагают в JIT — следственной группе, куда входят представители правоохранительных органов Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Bellingcat пока не удалось точно определить, где был сделан снимок.

На фотографии "Бук" виден с правого борта. Он погружен на трейлер Volvo с белой кабиной, который, как считают в Bellingcat, вез его по востоку Украины 17 июля. Также на снимке виден темно-синий микроавтобус Volkswagen, сопровождавший "Бук" в тот день.

Группа пришла к выводу, что самоходная ракетная установка на снимке — это "Бук" за номером 332, ранее определявшийся Bellingcat как "Бук 3х2", из российской 53-й зенитно-ракетной бригады.

Как развивались события — версия Bellingcat

17 июля 2017 года — в третью годовщину авиакатастрофы — Bellingcat опубликовала доклад, обобщающий доказательства причастности к ней пророссийских сепаратистов и опровергающий наиболее известные альтернативные версии.

Доклад основан на данных из открытых источников, включая репортажи журналистов, фотографии и видеозаписях в социальных сетях, а также спутниковые снимки.

Согласно документу, в конце июня 2014 года военнослужащие 53-й зенитно-ракетной бригады перегнали к российско-украинской границе несколько транспортных средств, среди которых была и ракетная установка "Бук" под номером 332.

По данным Bellingcat, утром 17 июля 2014 года установка находилась в Донецке, где ее погрузили на платформу грузовой машины и повезли на восток через территорию, подконтрольную пророссийским сепаратистам. Номер "Бука" был замазан, однако Bellingcat удалось опознать установку по вмятинам и следам краски.

Позже в этот же день грузовик с установкой прибыл в город Снежное в Донецкой области, откуда "Бук" своим ходом отправился на юг.

"Боинг" авиакомпании Malaysian Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение около 16:20 по местному времени.

Утром 18 июля 2014 года "Бук" под номером 332, на котором не хватало одной ракеты, был заснят на видео, проезжающим через подконтрольный сепаратистам Луганск. Перехваченные переговоры сепаратистов свидетельствуют о том, что вскоре после этого ракетная установка вернулась в Россию.

Группа утверждает, что за перевозку установки в Донбасс отвечал оставной российский офицер Сергей Дубинский с позывным "Хмурый", который в 2014 году был начальником разведки в подразделении сепаратистов, возглавляемом Игорем Стрелковым (Гиркиным).

В МИД России доказательства, собранные группой, называли "сфальсифицированными".

Версии трагедии

Совет безопасности Нидерландов в окончательном докладе об обстоятельствах крушения "Боинга" назвал причиной катастрофы попадание в лайнер ракеты класса "земля — воздух", выпущенной из установки "Бук".

К такому же выводу пришли в международной Объединенной следственной группе (JIT).

Российские власти утверждают, что в крушении "Боинга" виновата украинская сторона.

В октябре 2015 года специалисты российского военного концерна "Алмаз-Антей" опубликовали итоги собственного расследования катастрофы. Из него следует, что самолет был сбит ракетой, уже не использовавшейся российскими военными, с территории, которая на тот момент не контролировалась ни одной из сторон конфликта в Донбассе.

В докладе Совета безопасности Нидерландов эта версия "Алмаз-Антея" отвергается.

Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) недавно заявила, что получила новые данные о том, что "Бук", из которого был сбит "Боинг", в момент пуска находился на территории под контролем украинской армии.

В интернете циркулирует также ряд конспирологических версий трагедии: о том, что MH17 был подорван изнутри, а также о связи крушения с таинственным исчезнованием другого рейса малайзийской авиакомпании — MH370 — в небе над Южно-Китайским морем.