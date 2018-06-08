08.06.2018, 18:36

"Беги, дядь Мить!" Умер актер из фильма ”Любовь и голуби” Игорь Лях

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ИТАР-ТАСС
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"Беги, дядь Мить!" Умер актер из фильма ”Любовь и голуби” Игорь Лях
Кадр из видео

Советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ Игорь Лях, известность которому принесла роль Леньки в фильме "Любовь и голуби", скончался на 56-м году жизни. Об этом в пятницу сообщила актриса Московского академического театра сатиры Лариса Бравицкая.

"Сегодня ночью ушел из жизни мой однокурсник Игорь Лях", — написала актриса в Facebook.

Игорь Лях родился 16 августа 1962 года в Загорске (сейчас Сергиев Посад — прим. ТАСС). В 1983 году он окончил Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина, играл в Малом театре. Лях также играл в театре Российской армии, театре им. М.Н. Ермоловой.

В 1984 году Лях снялся в знаменитой советской комедии Владимира Меньшова "Любовь и голуби", где сыграл сына главных героев — Василия и Надежды — Леньку. Актер также сыграл Митрофана в фильме-спектакле "Недоросль" (1987) и клоуна Игоря в фильме-спектакле "Мой любимый клоун" (1987). В кино Лях исполнил главные роли в фильмах "Жил-был Шилов" (1987) и "Ха-би-ассы" (1990), снялся в фильмах "Заговор скурлатаев" (1993), "Святое дело" (2007), "Тариф новогодний" (2008), "Елки 3" (2013) и других.

С 2000 года Лях преподавал дисциплину "Мастерство актера" в Высшем театральном училище им. Щепкина. С 2009 года он был художественным руководителем курса и поставил спектакли "Земля обетованная" С. Моэма, "Сцены из московской жизни" ("Не все коту масленица") А.Н. Островского, "Дети Ванюшина" С. Найденова.

За заслуги в области искусства Игорь Лях был удостоен почетного звания заслуженного артиста Российской Федерации (1997). Он также награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2009).

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