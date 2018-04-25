25.04.2018, 21:09

BBC может переместить свою российскую редакцию в Латвию

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rus.DELFI.lv
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BBC
фото иллюстративноеFoto: DANIEL LEAL-OLIVAS, AFP

Представительство телерадиокомпании BBC обратилось к латвийским властям с вопросом о возможности переноса своей региональной редакции из России в Латвию. Об этом в передаче "900 секунд" телеканала LNT рассказал представитель МИД Гинт Егерманис.

"К нам обратились с учетом того, что в России для журналистов уже довольно долгое время условия сложные. Британцы начали раздумывать об "эвакуации" из Москвы, а может, и из России", — пояснил Егерманис.

При этом представитель министерства иностранных дел отметил, что в случае, если редакция ВВС переедет из Москвы в Ригу, реакция России на такой шаг может быть негативной. "Если посмотрим на то, что происходит в последние годы, то тенденция явно негативная", — признал Егерманис. По его словам, ответные действия Москвы будут "в духе этих традиций".

Напомним, что после обострения отношений между Москвой и Лондоном из-за отравления в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим газом Великобритания выдворила 23 российских дипломатов.

Россия в ответ выдворила 23 британских дипломатов и приостановила деятельность Британского совета в России.

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