Бастующие литовские учителя проводят съезд в Вильнюсе

На съезде также ожидается министр образования и науки Юргита Петраускене, сказала BNS ее пресс-атташе Габриэле Василяускайте.

Министерство образования и науки Литвы в среду после переговоров с несколькими профсоюзами объявило о достижении соглашения об усовершенствовании штатной оплаты труда учителей.

Навицкас после встреч заявил, что министерство приняло во внимание не все требования его профсоюза и забастовка учителей пока продолжается.

И все же он говорит, что после того, как в четверг педагоги выслушают предложения Петраускене, они могут принять решение о прекращении забастовка.

Сейчас в Литве бастуют учителя более чем полусотни школ. Они говорят, что новая система штатной оплаты труда непрозрачна и несправедлива, потому что Министерство образования и науки должным образом не позаботилось о приведении реорганизации в жизнь.

Министерство говорит, что новый порядок позволил повысить зарплаты педагогам и равномернее распределить их нагрузку.