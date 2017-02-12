Башар Асад заявил о готовности уйти с поста президента Сирии

Президент Сирии Башар Асад заявил о готовности уйти с поста, если это будет необходимо для прекращения гражданской войны в его стране. Об этом он заявил в интервью Yahoo News - как отмечает портал, первом с момента прихода к власти США нового президента Дональда Трампа. Тот провозгласил борьбу с террористами в Сирии главной задачей своей администрации в области безопасности.

Yahoo подчеркивает, что интервью было санкционировано сирийской администрацией, заснято самой пресс-службой президента в Дамаске и после этого не редактировалось.

Асад заявил, что готов покинуть офис, "если народ Сирии не захочет меня видеть". На вопрос о том, как он сделает вывод о наличии в обществе такого консенсуса, Асад ответил: "Вы можете это ощутить, вы можете почувствовать… и если вы захотите это задокументировать, вы можете провести референдум".

Интервью обнародовано незадолго до начала очередного раунда мирных переговоров по сирийскому вопросу: 20 февраля запланировал диалог в Женеве с участием делегаций правительства Сирии и оппозиции. Эти переговоры проходят под эгидой ООН. Еще одна группа переговорщиков собирается в столице Казахстана Астане — там на переговоры по режиму перемирия пригласили восемь сторон, в том числе крупнейших международных игроков: Россию, Турцию, США, Иран.