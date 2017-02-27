Банк Латвии предлагает снизить подоходный налог с населения и повысить налоги с капитала

Банк Латвии предлагает внести существенные изменения в налоговую систему Латвии, сконцентрировавшись на пересмотре подоходного налога с населения (ПНН )и подоходного налога с предприятия (ПНП), сообщает информационное агентство LETA со ссылкой на неофициальную информацию.

Эксперты Банка Латвии разработали документ под названием "Налоговая стратегия 20/20", в котором ставку ПНН предлагается понизить с нынешних 23% до 20%, а режим ПНП предлагается реформировать. Ставки всех налогов, связанных с доходом от капитала, предлагается установить на уровне 20%. В свою очередь, ставку налога на добавленную стоимость (НДС) Банк Латвии предлагает оставить на нынешнем уровне.

Эксперты банка считают, что реформа ПНН необходима, чтобы снизить большие налоги на рабочую силу способствовать конкурентоспособности латвийских компаний. Ставки налогов на капитал предлагается выровнять, чтобы у налогоплательщиков было меньше возможностей уклониться от уплаты налогов и чтобы у разных источников дохода не было налоговых преимуществ.

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Что касается ПНН, то ставку этого налога предлагается снизить на три процентных пункта — до 20%. Прирост реальных доходов вызовет повышение спроса в экономике, поэтому увеличатся поступления в госбюджет от налогов на потребление, и таким образом прямое влияние на госбюджет от снижения ПНН будет снижено.

БЛ отмечает, что номинальный размер налогов в народном хозяйстве Латвии является одним из самых низких в Европейском союзе — в 2016 году он составлял около 30% от внутреннего валового продукта (ВВП). Если бы объем теневой экономики в стране уменьшился на 50%, это соотношение приблизилось бы к 35% от ВВП, считают эксперты банка, отмечая, что налоговое бремя в Латвии в настоящее время уже и так высоко.

Особенно велико налоговое бремя на рабочую силу — в этой области ставки налогов в Латвии значительно выше, чем в среднем по ЕС, а это снижает конкурентоспособность латвийских предприятий и служит дополнительным стимулом для оттока рабочей силы.

Повысить налоги на доходы от капитала

Налог на доходы от прироста капитала предлагается повысить с с 15% до 20%, уравняв ставки независимо от вида доходов. Базу налогооблагаемого дохода БЛ предлагает не менять.

Согласно расчетам банка, предлагаемые изменения приведут к положительному макроэкономическому влиянию и относительно небольшому негативному фискальному влиянию, в целом способствуя повышению конкурентоспособности предприятий и экономической активности.

Также Банк Латвии призывает реформировать режим ПНП, введя ставку 0% на реинвестированную прибыль и 20% на распределенную прибыль (дивиденды и другие выплаты). Дивиденды предлагается облагать налогом в тот момент, когда утвержден годовой отчет и принято решение о расходовании прибыли.

Центральный банк также считает, что необходимо ограничить выдачу ссуд связанным лицам (их объем и срок), чтобы предотвратить уклонение от уплаты налогов. При превышении конкретных ограничений ссуды необходимо приравнивать к распределенной прибыли.

Также Банк Латвии призывает отменить льготы по ПНП.

Не трогать НДС

Что касается повышения НДС, то это вредит экономической активности и увеличивает нагрузку на малообеспеченных жителей, так как именно эта группа населения большую часть своих доходов использует для приобретения товаров и услуг, облагаемых НДС. Поэтому эксперты БЛ призывают не повышать основную ставку НДС и не менять сниженную ставку налога.

Как сообщалось, Министерство финансов вскоре планирует выступить со своими предложениями по реформированию системы налогообложения. Одним из наиболее существенных изменений может стать снижение ставки ПНН с нынешних 23% до 20%.