24.06.2018, 18:20

Бабченко пожаловался на жизнь после ”смерти”

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Gazeta.ru
EST 12
Arkadi Babtšenko
Arkadi BabtšenkoFoto: Sergei Supinsky, AFP

Журналист Аркадий Бабченко рассказал, что до сих пор после инсценировки его убийства он «живет в бункере» и носит штаны, на которых его доставляли в морг. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

По его словам, в жизни ”изменилось все”.

”Я не могу выйти на улицу, я не могу встретиться с кем хочу, я не могу поехать куда хочу, я не могу делать, что захочу”, — написал Бабченко, добавив, что каждый выход в город — ”спецоперация”.

Журналист также рассказал, что у него и его семьи практически нет вещей, бытовые предметы ему предоставило украинское государство.

”У меня сейчас государственное все. Даже вилки. На табуретке, на которой я пишу это пост, стоит инвентаризационный номер. На мне штаны, в которых я был в морге. Сходить в магазин купить новые я не могу”, — посетовал Бабченко.

Говоря о будущем, Бабченко подчеркнул, что не знает, что будет дальше.

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