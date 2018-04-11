Авиакомпании получили предупреждение о подготовке военного удара по Сирии

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) опубликовало уведомление об опасности полетов в Восточном Средиземноморье в связи с возможными ракетными ударами по Сирии, которые США и их союзники готовы нанести в качестве возмездия за использование химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте, сообщает Evening Standard.
"Из-за возможных авиаударов по Сирии ракетами класса "воздух — земля" и/или крылатыми ракетами в течение следующих 72 часов возможны периодические сбои в работе систем навигации и радиооборудования. Это необходимо учитывать при планировании полетов в Восточном Средиземноморье и в районе Никосии", — говорится в уведомлении EASA.
В свою очередь, Росавиация предупредила российские авиакомпании о необходимости уделять особое внимание при планировании полетов в районе Восточного Средиземноморья. Телеграмму с соответствующим предупреждением ведомство разослало в вторник авиакомпаниям, сообщил ТАСС источник в одной из них.
Ведомство уведомило авиакомпании о необходимости отслеживать соответствующие NOTAM (оперативную информацию об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов, а также аэронавигационную информацию), отметил собеседник агентства.