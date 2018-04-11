11.04.2018, 10:35

Авиакомпании получили предупреждение о подготовке военного удара по Сирии

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NEWSru.com
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SYRIA-CONFLICT
SYRIA-CONFLICTFoto: AMER ALMOHIBANY, AFP

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) опубликовало уведомление об опасности полетов в Восточном Средиземноморье в связи с возможными ракетными ударами по Сирии, которые США и их союзники готовы нанести в качестве возмездия за использование химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте, сообщает Evening Standard.

"Из-за возможных авиаударов по Сирии ракетами класса "воздух — земля" и/или крылатыми ракетами в течение следующих 72 часов возможны периодические сбои в работе систем навигации и радиооборудования. Это необходимо учитывать при планировании полетов в Восточном Средиземноморье и в районе Никосии", — говорится в уведомлении EASA.

В свою очередь, Росавиация предупредила российские авиакомпании о необходимости уделять особое внимание при планировании полетов в районе Восточного Средиземноморья. Телеграмму с соответствующим предупреждением ведомство разослало в вторник авиакомпаниям, сообщил ТАСС источник в одной из них.

Ведомство уведомило авиакомпании о необходимости отслеживать соответствующие NOTAM (оперативную информацию об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов, а также аэронавигационную информацию), отметил собеседник агентства.

Накануне стало известно, что ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Harry Truman отправится в среду из американского Норфолка (штат Вирджиния) для патрулирования в районе Ближнего Востока. Авианосец будут сопровождать ракетный крейсер и четыре эсминца. На первом этапе похода к ним присоединится фрегат ВМС Германии.

СМИ сочли передвижение морских судов за подготовку к авиаударам по Сирии. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что в течение 48 часов объявит о решении, применить ли в связи с предполагаемой химатакой в Думе военную силу против властей Сирии, на которые Вашингтон возлагает ответственность за нападение.

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О новом случае применения отравляющих веществ в Сирии заявили правозащитные организации, по оценке которых в результате химатаки погибли не менее 60 человек. В Москве заявили, что никакой химической атаки не было и речь идет об информационных вбросах.

Накануне состоялся телефонный разговор Трампа с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и французским президентом Эмманюэлем Макроном. Они согласилась, что международное сообщество должно ответить на предполагаемую химатаку.

Однако, по данным The Times, пока Мэй не стала обещать США поддержку в этом вопросе, она потребовала предоставить больше доказательств того, что химатака действительно произошла. В свою очередь, Макрон, по данным Reuters, сообщил о том, что в Елисейском дворце рассматривают вариант с нанесением авиаударов по объектам химпроизводства на территории Сирии.

О готовности Австралии поддержать Соединенные Штаты в случае, если Вашингтон решит нанести удар по Сирии в связи с предполагаемой химатакой, в среду, 11 апреля, объявила глава МИД страны Джули Бишоп.

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