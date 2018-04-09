Авиабаза в сирийском Хомсе подверглась ракетному удару

Авиабаза Т-4 на востоке провинции Хомс в Сирии подверглась ракетному удару, сообщают сирийские СМИ. По их данным, ракеты были сбиты системами сирийской ПВО. В общей сложности, по сообщениям сирийских источников, было сбито восемь ракет.

По предварительным данным, ракеты упали в окрестностях аэродрома, в результате удара авиабазе не причинено материального ущерба.

При этом сирийское информагентство САНА сообщает о погибших и пострадавших в результате ракетного удара, их точное число неизвестно.

На странице агентства в "Фейсбуке" опубликовано видео предполагаемого удара, на котором видна пролетающая ракета и звук удара.

"Авиабаза Т-4 атакована несколькими ракетами, не исключено, что это агрессия США", — говорится в сообщении агентства.

Между тем Пентагон отверг причастность США к удару по Сирии, сообщает агентство Рейтер,

"Мы в курсе сообщений, но ничего не можем подтвердить", — сказал представитель Пентагона.

Агентству Ассошиэйтед Пресс официальные лица в Вашингтоне также заявили, что США не наносили ударов по Сирии.

Израиль отказался комментировать сообщения о причастности к ракетному удару по военной базе сирийских войск Т-4 (Тайфур) в провинции Хомс, передает DW.

В ночь на понедельник, 9 апреля, представитель израильской армии заявила, что не намерена комментировать эту информацию. Базирующийся в Ливане арабский телеканал Al Mayadeen ранее сообщил, что ВВС Израиля находились в небе в районе границы Сирии и Ливана в момент нанесения авиаудара по аэродрому.