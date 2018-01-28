Асад в беседе с Путиным просил С-400 и угрожал ударить по Израилю, утверждают СМИ

Президент Сирии Башар Асад заявил президенту России Владимиру Путину, что он больше не потерпит израильских атак на сирийские объекты, и попросил продать зенитно-ракетную систему С-400, сообщает NEWSru Israel со ссылкой на ливанское издание "Ад-Дияр". Оно добавляет, что в телефонной беседе с Путиным сирийский лидер угрожал нанести ракетный удар по израильскому аэропорту имени Бен-Гуриона.

Официальных подтверждений того, что подобный разговор состоялся, из Москвы или Дамаска не поступало, подчеркивает NEWSru Israel.

Публикации об угрозах Асада появились накануне очередной встречи президента РФ Владимир Путина с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, которая должна состояться 29 января.

Газета "Ад-Дияр" помимо прочего пишет, что Асад настаивает на том, чтобы Россия согласилась продать Сирии ЗРК С-400, считая, что получение этих систем позволит сдерживать атаки израильских ВВС. При этом отмечается, что отказ российской стороны может негативно отразиться на отношениях Москвы и Дамаска.

В Сирии уже есть комплексы С-400, они защищают российские военные объекты — базу ВКС в Хмеймиме и военно-морскую базу в Тартусе.

В начале января Сирия обвинила Израиль в нанесении трех ракетных ударов в течение одной ночи.