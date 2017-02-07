Асад: сотрудничество США и России принесет пользу всему миру

Президент Сирии Башар Асад считает, что возможное сотрудничество США и России принесет пользу остальному миру, включая Сирию. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на агентство SANA.

”То, что мы услышали в предвыборных заявлениях Трампа во время кампании и после этого, что приоритетом является борьба с террористами, и в основном с ”Исламским государством”, это то, что мы просили в течение последних шести лет”, — сказал Асад.

Он считает, что в этом есть перспектива. Асад отметил, что пока ”нужно ждать, так как еще рано ожидать чего-то практического”.

”Это может быть сотрудничество между США и Россией, что, как мы думаем, принесет пользу остальному миру, включая Сирию. Но, как я уже говорил, этому рано давать оценки”, — сказал он.

4 февраля сообщалось, что постпреды России и США при ООН Виталий Чуркин и Никки Хейли заявили о готовности тесно взаимодействовать.