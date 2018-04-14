14.04.2018, 14:06

Асад после ударов по Сирии заявил о возросшей решимости бороться с терроризмом

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Интерфакс
EST
Bashar al-Assad
Bashar al-AssadFoto: SANA, REUTERS

Президент Сирии Башар Асад заявил, что удары Британии, США и Франции по Сирии только добавили решимости в борьбе с терроризмом, сообщают в субботу западные СМИ.

"Эта агрессия только добавила Сирии и ее народу решимости продолжать борьбу и уничтожение терроризма на каждом дюйме территории страны", — заявил Б.Асад в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Рухани.

В ночь на субботу США, Великобритания и Франция нанесли удары по ряду целей в Сирии. По утверждениям руководства стран, удар был нанесен по объектам, связанным с производством химического оружия. В Генштабе ВС РФ сообщили, что войска коалиции выпустили 103 ракеты, сирийская ПВО перехватили 71 из них. По данным Минобороны РФ, в результате ударов погибших нет. Ни одна из ракет, которые выпустили США и их союзники, не попала в зону ответственности сил противовоздушной обороны российской группировки в Сирии.

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