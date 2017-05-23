Ариана Гранде прокомментировала взрыв на ее концерте

Американская певица Ариана Гранде выразила соболезнования в связи со взрывом, произошедшим во время ее концерта на стадионе в Манчестере, пишет gazeta.ru.

”Я разбита. От всего сердца мне очень, очень жаль. У меня нет слов”, — написала она в своем твиттере.

Ранее Тереза Мэй назвала взрыв в Манчестере ”ужасающим террористическим актом”.

Вечером 22 мая в Манчестере на стадионе, где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, произошел взрыв.

Полиция Манчестера подтвердила, что в результате погибли 19 человек, около 50 пострадали. Полиция рассматривает произошедшее как теракт, пока не будет получено информации, которая это опровергнет.